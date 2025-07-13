У Лондоні у віці 82 років після тривалої хвороби помер колишній президент Нігерії Мухаммаду Бухарі. Генерал відомий своєю кампанією з викорінення корупції в уряді.

Бухарі був обраний президентом у 2015 році після трьох невдалих спроб балотування. У 2019 році його переобрали на другий чотирирічний термін, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Що відомо про Мухаммаду Бухарі?

Колишній генерал уперше прийшов до влади внаслідок військового перевороту в 1983 році, але вже через два роки був усунутий іншим переворотом.

Його запам'ятають завдяки рішучій антикорупційній політиці в країні, яку колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон охарактеризував як "фантастично корумповану".

Дехто також хвалить Бухарі за жорстку позицію щодо боротьби з бойовиками Боко Харам і вирішення проблем безпеки на північному сході країни.

Бухарі, мусульманин фулані, народився у грудні 1942 року в місті Даура на півночі Нігерії. Військову освіту здобував у штаті Кадуна, Великій Британії, Індії та США.

Вперше він став відомим у політиці після перевороту 1975 року, коли було усунуто тодішнього правителя Якубу Говона. Тоді Бухарі було призначено військовим губернатором штату Борно.

Бухарі, який був двічі одружений і мав десятьох дітей, був частиною нігерійського правлячого істеблішменту як військовий правитель, а згодом – як, за його власними словами, "реформований демократ" у кампанії 2015 року, яку він виграв з великим відривом.

Нігерійці святкували його перемогу, влаштовуючи святкові ходи, однак ейфорія швидко зникла – багато хто вважав, що він змарнував кредит довіри через надто повільні дії.

Він призначав міністрів свого уряду протягом шести місяців, а також зволікав із вирішенням економічної кризи, спричиненої падінням національної валюти та зниженням світових цін на нафту.

Протягом кількох місяців Бухарі відмовлявся девальвувати падаючий найру (національну валюту), що підірвало довіру інвесторів і призвело до значного розриву між офіційним та чорним курсом обміну.

Економічний аналітик Бісмарк Реване вважає, що одним із недоліків Бухарі було його обмежене розуміння сучасної економіки та ринкових механізмів, що загнало країну в рецесію.

Реване, який неодноразово зустрічався з Бухарі під час його передвиборчої кампанії та давав йому поради, вважає, що його запам’ятають як "сильного та принципового лідера".

Він був унікальним правителем. Дехто каже, що він був негнучкий, не відступався, якщо вірив у щось. Але я вважаю це позитивом. У нього був рідкісний для цього регіону характер. Тут надто багато гнучких і корумпованих,

– сказав аналітик.

Перший термін Бухарі супроводжувався численними конфліктами – від бойовиків Боко Харам до сепаратистського руху Біафра на сході та нападів скотарів фулані по всій країні.

Попри зростаюче занепокоєння через ситуацію з безпекою, Бухарі було переобрано в 2019 році. Під час другого терміну по всій країні спалахнули масові протести проти поліцейської жорстокості – люди виступали проти викрадень, переслідувань і здирництва з боку одіозного підрозділу поліції.

Бухарі пообіцяв активніше боротися з озброєними угрупованнями та виправити економіку, однак протести продовжувалися майже до завершення його президентства.

У своїй останній промові на Генеральній Асамблеї ООН у 2022 році Бухарі засудив "руйнівний вплив" лідерів, які змінюють конституції, щоб залишатися при владі. Наступного року він похвалив свого наступника й однопартійця Тінубу, назвавши його "найкращою людиною для цієї роботи".