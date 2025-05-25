Ексглава МЗС Литви саркастично дорікнув Німеччині та Заходу щодо обіцянок про Taurus і санкції
- Колишній міністр закордонних справ Литви, Габріелюс Ландсбергіс, саркастично нагадав про обіцянки Німеччини передати Україні Taurus.
- Він також нагадав про заяви західних лідерів стосовно застосування жорстких санкцій проти Росії, проте наразі результату немає.
Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс із сарказмом нагадав про обіцянки нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца передати Україні Taurus, і заяви західних країн щодо запровадження жорстких санкцій проти Росії.
Свою заяву він зробив у неділю, 25 травня, після чергового комбінованого удару по Україні, внаслідок якої загинули люди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію ексміністра у соцмережі Х.
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Що заявив Ландсбергіс
Ексглава МЗС Литви, який дотримується чіткою проукраїнської позиції, оприлюднив допис, в якому вдався до сарказму. Свої думки цього приводу він повідомив після масштабного повітряного нападу на Україну з боку Росії.
Привіт, вибачте, що турбую, але чи не чули ви щось про Taurus і ті нищівні санкції? Дайте знати, дякую,
– написав Габріелюс Ландсбергіс.
До слова, нещодавно речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус повідомив, що Берлін хоче надалі менше відкрито звітувати про постачання військової допомоги Україні. Це стосується і передавання далекобійних ракет Taurus.
А міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль пообіцяв, що його країна готова надати Україні більше озброєння, якщо переговори з Росією виявляться невдалими. Окрім того, Берлін також готовий посилити санкції проти Москви.