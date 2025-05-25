Ексглава МЗС Литви саркастично дорікнув Німеччині та Заходу щодо обіцянок про Taurus і санкції

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс із сарказмом нагадав про обіцянки нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца передати Україні Taurus, і заяви західних країн щодо запровадження жорстких санкцій проти Росії.

Свою заяву він зробив у неділю, 25 травня, після чергового комбінованого удару по Україні, внаслідок якої загинули люди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію ексміністра у соцмережі Х.

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Що заявив Ландсбергіс

Ексглава МЗС Литви, який дотримується чіткою проукраїнської позиції, оприлюднив допис, в якому вдався до сарказму. Свої думки цього приводу він повідомив після масштабного повітряного нападу на Україну з боку Росії.

Привіт, вибачте, що турбую, але чи не чули ви щось про Taurus і ті нищівні санкції? Дайте знати, дякую,

– написав Габріелюс Ландсбергіс.

До слова, нещодавно речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус повідомив, що Берлін хоче надалі менше відкрито звітувати про постачання військової допомоги Україні. Це стосується і передавання далекобійних ракет Taurus.

А міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль пообіцяв, що його країна готова надати Україні більше озброєння, якщо переговори з Росією виявляться невдалими. Окрім того, Берлін також готовий посилити санкції проти Москви.