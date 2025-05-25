Свое заявление он сделал в воскресенье, 25 мая, после очередного комбинированного удара по Украине, в результате которого погибли люди. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию экс-министра в соцсети Х.

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Что заявил Ландсбергис

Экс-глава МИД Литвы, который придерживается четкой проукраинской позиции, обнародовал сообщение, в котором прибегнул к сарказму. Свои мысли по этому поводу он сообщил после масштабного воздушного нападения на Украину со стороны России.

Привет, извините, что беспокою, но не слышали ли вы что-то о Taurus и те сокрушительные санкции? Дайте знать, спасибо,

– написал Габриэлюс Ландсбергис.

К слову, недавно представитель правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что Берлин хочет в дальнейшем менее открыто отчитываться о поставках военной помощи Украине. Это касается и передачи дальнобойных ракет Taurus.

А министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль пообещал, что его страна готова предоставить Украине больше вооружения, если переговоры с Россией окажутся неудачными. Кроме того, Берлин также готов усилить санкции против Москвы.