У Кремлі обговорюють можливість вторгнення Росії до країн НАТО. Про це свідчать дані західних розвідок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова єврокомісара з питань оборони, експрем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса в інтерв'ю польській газеті Wyborcza.

До теми "Наближаємося до переламного моменту": експерти припустили, скільки ще може воювати Росія

Що сказав єврокомісар про підготовку Росії до можливого нападу на НАТО?

Я довіряю розвідувальним службам. А німецька розвідка стверджує, що має докази того, що Кремль обговорює напад на НАТО. А якщо вони це обговорюють, чи планують вони напад? Ми не знаємо. Але до таких сигналів потрібно ставитися смертельно серйозно. Вони справді можуть бути готові до війни. Ми також повинні бути готові до неї та вчитися не лише на досвіді українців, а й у росіян,

– заявив Кубілюс.

Посадовець визнав, що російська армія загрузла у війні проти України, що викликає невдоволення в Кремлі. Водночас, за його словами, Росія адаптувалася до сучасних умов і продовжує виробляти величезну кількість зброї.

Єврокомісар також наголосив, що Україна готова допомогти західним союзникам у підготовці до можливого вторгнення РФ. Однак, за його словами, цього замало – Захід має перейняти українську гнучкість і здатність швидко вдосконалювати військові технології.

"Нам потрібно навчитися гнучкості в українців. Погляньте на їхню оборонну промисловість. Наразі вона базується на стартапах. Але вони не просто виробляють обладнання; вони спостерігають за його використанням на полі бою та постійно його вдосконалюють. Компанії, що виробляють безпілотники, насправді мають власні батальйони безпілотників. Вражає, як українці звільнилися від бюрократичних структур перед обличчям російської атаки", – підсумував Кубілюс.

До речі, політолог Петро Олещук зазначив в етері 24 Каналу, що Росія вже озвучила два сценарії проти НАТО, які підтверджують агресивні наміри. Кремль, звичайно, офіційно заперечуватиме ці дії, називаючи їх "українською провокацією", але прагне отримати поступки від НАТО.

Як Росія планує штурхати кордони НАТО?