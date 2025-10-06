В Кремле обсуждают сценарий нападения на НАТО, – еврокомиссар призвал Запад готовиться к войне
- Еврокомиссар Андрюс Кубилюс заявил, что российская армия может готовиться к нападению на НАТО, и Запад должен серьезно отнестись к этой угрозе.
- Кубилюс подчеркнул необходимость для Запада учиться у Украины гибкости и быстрому совершенствованию военных технологий для подготовки к возможному вторжению России.
В Кремле обсуждают возможность вторжения России в страны НАТО. Об этом свидетельствуют данные западных разведок.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова еврокомиссара по вопросам обороны, экс-премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса в интервью польской газете Wyborcza.
Что сказал еврокомиссар о подготовке России к возможному нападению на НАТО?
Я доверяю разведывательным службам. А немецкая разведка утверждает, что имеет доказательства того, что Кремль обсуждает нападение на НАТО. А если они это обсуждают, планируют ли они нападение? Мы не знаем. Но к таким сигналам нужно относиться смертельно серьезно. Они действительно могут быть готовы к войне. Мы также должны быть готовы к ней и учиться не только на опыте украинцев, но и у россиян,
– заявил Кубилюс.
Чиновник признал, что российская армия погрязла в войне против Украины, что вызывает недовольство в Кремле. В то же время, по его словам, Россия адаптировалась к современным условиям и продолжает производить огромное количество оружия.
Еврокомиссар также подчеркнул, что Украина готова помочь западным союзникам в подготовке к возможному вторжению РФ. Однако, по его словам, этого мало – Запад должен перенять украинскую гибкость и способность быстро совершенствовать военные технологии.
"Нам нужно научиться гибкости у украинцев. Посмотрите на их оборонную промышленность. Сейчас она базируется на стартапах. Но они не просто производят оборудование; они наблюдают за его использованием на поле боя и постоянно его совершенствуют. Компании, производящие беспилотники, на самом деле имеют собственные батальоны беспилотников. Поражает, как украинцы освободились от бюрократических структур перед лицом российской атаки", – подытожил Кубилюс.
Кстати, политолог Петр Олещук отметил в эфире 24 Канала, что Россия уже озвучила два сценария против НАТО, которые подтверждают агрессивные намерения. Кремль, конечно, официально отрицать эти действия, называя их "украинской провокацией", но стремится получить уступки от НАТО.
Как Россия планирует штурмовать границы НАТО?
Российская Служба внешней разведки заявила, что Украина якобы готовит провокацию с инсценировкой ДРГ в Польше, что является неправдой. В Москве говорят, что это якобы "попытка втянуть НАТО в конфликт с Россией".
В Центре противодействия дезинформации СНБО отметили, что подобные заявления врага не имеют ничего общего с реальностью и являются типичными для Службы внешней разведки России. Такие заявления служат лишь для создания информационного алиби для российских провокаций в Европе.
В то же время в Европе продолжают фиксировали дроны, которые скорее всего являются российскими, над различными гражданскими и военными объектами. Так, ночью 6 октября пилот самолета якобы заметил дроны во время посадки в аэропорту Осло, что привело к задержке нескольких рейсов.