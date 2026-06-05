Росія може атакувати НАТО вже за 4 роки, – прем'єр Великої Британії

Кір Стармер наголосив на важливості збільшити інвестиції в оборону Великої Британії на тлі загрози нападу Росії на НАТО. Ба більше, він назвав рік, коли може статись цей напад.

Про це 5 червня прем'єр-міністр Великої Британії заявив під час візиту на оборонний завод Stark у Свіндоні, передає The Guardian.

Дивіться також Путін не піде мирно на пенсію: The Telegraph пише про критичний момент у війні

Коли Росія нападе на НАТО?

Кір Стармер прокоментував план інвестицій в оборону Великої Британії. Він наголосив на терміновості її посилення через загрозу з боку Росії, що за кілька років дістанеться країн Альянсу.

Якщо вам потрібне нагадування про важливість цього, то це наша розвідувальна оцінка та оцінка інших країн НАТО, що Росія може атакувати НАТО вже у 2030 році. Тож ви можете побачити терміновість і пріоритет, які ми ставимо за цим питанням,

– заявив британський прем'єр.

За словами Стармера, інвестиційний план буде здебільшого зосереджений на модернізації оборонної сфери. Хоч через документ в британському уряді тривали суперечки, його глава запевнив, що план оприлюднять найближчими тижнями.

Під час реалізації плану інвестицій в оборону, який буде опубліковано найближчими тижнями, дуже важливо, щоб поряд із цим у країні з'являлися хороші, добре оплачувані та кваліфіковані робочі місця,

– додав Кір Стармер.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що Росії нібито немає сенсу нападати на Європу чи вступати у війну з НАТО. А повідомлення про його підготовку до війни з Альянсом він назвав "маячнею" та "свідомою провокацією". Мовляв, Росія не становить загрози для Європи.

Водночас французькі військові щонайменше 11 разів перехоплювали російські літаки за тиждень. Таку кількість "провокацій" над Балтійським регіоном назвали нетиповою.