Путін може готувати операцію для нападу на НАТО під фальшивим прапором, – Сікорський

Віцепрем'єр-міністр Польщі Радослав Сікорський заявив, що не виключає можливості проведення росіянами певної операції під фальшивим прапором проти російської території, щоб виправдати напад на державу-члена НАТО. Це може статися уже протягом наступних двох років.

Про це він заявив в інтерв'ю CBS News.

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Що сказав Сікорський про плани Росії?

Сікорський зазначив, що потрібно повідомити Путіну, що про його плани відомо.

"Це буде абсолютно неприйнятно, і ми будемо захищати кожен сантиметр території НАТО", – зазначив він.

Польський міністр додав, що, на його думку, успішний опір України, який цього року навіть почав змінювати хід війни на користь Києва, поки що позбавив Росію ресурсів, необхідних для ефективного вторгнення на східний фланг НАТО.

Україна, безумовно, перемогла в Чорному морі. Росія, безумовно, не має повітряного панування над Україною. Вона може відправляти ракети та безпілотники, але не може вільно літати над Україною. Наземна війна зайшла в глухий кут, і, схоже, Україна отримала вогневий контроль над стратегічною автомагістраллю з Донбасу до Криму. Війни ніколи не бувають лінійними. Вони проходять фази. Але схоже, що фаза, коли Росія мала ініціативу, закінчилася,

– сказав він.

Сікорський також додав, що Україна та Польща повинні подолати суперечку та зосередитися на своєму спільному ворогові в Москві.

"Йдеться не про те, щоб люди кидалися один одному в обійми. Йдеться про рішення не повторювати погані речі та знайти краще спільне майбутнє. І саме в цьому дусі я сподіваюся, що ми зможемо впоратися з відносинами з Україною", – сказав міністр.

Він зазначив, що не треба дозволити Путіну скористатися нашими розбіжностями.

До слова, через загрозу з боку Росії повернути обов'язкову військову службу можуть у Німеччині. Від цієї практики країна відмовилася у 2011 році.