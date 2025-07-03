Стаття 5 НАТО спрацює у разі агресії Росії, а США залишаються відданими, – глава МЗС Естонії

США залишаються відданими Альянсу, а Стаття 5 спрацює у разі нападу Росії на країну-члена НАТО. Всі держави зацікавлені в сильному та згуртованому Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомив очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна в інтерв'ю NV після саміту НАТО, передає 24 Канал.

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США підтвердили відданість НАТО

Маргус Цахкна поділився з журналістами результатами зустрічі з американським президентом. Він впевнений, що США продовжить підтримку НАТО.

Я щойно повернувся з зустрічі, де Трамп дуже чітко заявив, що США залишаються відданими НАТО, тому що він бачить, що Європа – особливо наш регіон – робить дуже багато,

– запевнив Цахкна.

Стаття 5 діятиме при загрозі Росії

Також він нагадав, що Стаття 5 договору НАТО означає, що напад на одну з країн Альянсу є нападом на всіх. Вона обов'язково спрацює у разі агресії з боку Росії.

За словами естонського міністра, всі країни-члени НАТО, так само як і США, прагнуть зберегти Альянс сильним та єдиним.

Цахкна підкреслив, що не спекулює сценаріями, в яких США могли б відмовитися від дії Статті 5. Він упевнений, що союзники мають виконувати свої обов'язки та вже роблять це дуже активно.

До слова, європейські країни НАТО хочуть активніше залучити США до захисту Європи через потенційну загрозу з боку Росії. Обговорюється ідея створення нового оборонного союзу.