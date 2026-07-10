"Росіяни знову щось планують": у Польщі заявили, що отримали перевірену інформацію про загрозу

Росія готує нові провокації. Польська влада має підтвердження планів агресора.

Про це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав під час спільної пресконференції з очільником МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро. Їхні заяви цитує RMF24.

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Що задумала Росія проти Польщі?

Сікорський нагадав, що перед повномасштабним вторгненням в Україну Росія готувала провокації під чужим прапором, щоб створити привід для нападу. За його словами, тоді попередження американських спецслужб допомогли зірвати ці плани.

Сьогодні, повірте мені, і не лише мені, адже про це говорять також інші країни, ми маємо перевірену інформацію, що росіяни знову щось планують. Мета цих попереджень – відмовити їх від здійснення цих провокацій. Сподіваюся, це спрацює,

– сказав Сікорський.

За його словами, Росія вже веде проти Польщі та Франції як гібридну, так і кінетичну війну. Ідеться про кібератаки на політичні системи, спроби втручання у вибори, атаки на критичну інфраструктуру, підпали, диверсії тощо.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро також заявив, що чим більше труднощів Росія має на фронті, тим активніше вона вдається до провокацій.

Барро додав, що у відповідь на такі дії потрібно зберігати спокій, посилювати тиск на Росію та й надалі підтримувати Україну фінансово й військово.

Нагадаємо, що США попередили Польщу про можливі провокації з боку Росії. Агресор може атакувати критичну інфраструктуру Польщі або влаштувати обмежені інциденти на кордоні з Білоруссю чи Калінінградом.