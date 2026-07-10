Геополітика Європа "Росіяни знову щось планують": у Польщі заявили, що отримали "достовірну інформацію" про загрозу
10 липня, 11:48
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"Росіяни знову щось планують": у Польщі заявили, що отримали перевірену інформацію про загрозу

Анастасія Колеснікова

Росія готує нові провокації. Польська влада має підтвердження планів агресора.

Про це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав під час спільної пресконференції з очільником МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро. Їхні заяви цитує RMF24.

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Що задумала Росія проти Польщі?

Сікорський нагадав, що перед повномасштабним вторгненням в Україну Росія готувала провокації під чужим прапором, щоб створити привід для нападу. За його словами, тоді попередження американських спецслужб допомогли зірвати ці плани. 

Сьогодні, повірте мені, і не лише мені, адже про це говорять також інші країни, ми маємо перевірену інформацію, що росіяни знову щось планують. Мета цих попереджень – відмовити їх від здійснення цих провокацій. Сподіваюся, це спрацює,
 – сказав Сікорський.

За його словами, Росія вже веде проти Польщі та Франції як гібридну, так і кінетичну війну. Ідеться про кібератаки на політичні системи, спроби втручання у вибори, атаки на критичну інфраструктуру, підпали, диверсії тощо.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро також заявив, що чим більше труднощів Росія має на фронті, тим активніше вона вдається до провокацій. 

Барро додав, що у відповідь на такі дії потрібно зберігати спокій, посилювати тиск на Росію та й надалі підтримувати Україну фінансово й військово.

Нагадаємо, що США попередили Польщу про можливі провокації з боку Росії. Агресор може атакувати критичну інфраструктуру Польщі або влаштувати обмежені інциденти на кордоні з Білоруссю чи Калінінградом. 

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