На цьому наголосив глава МЗС України Андрій Сибіга в коментарі 24 Каналу.

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Що сказав Сибіга про відносини з Польщею?

За словами міністра, діалог між Варшавою і Києвом не перерваний. Про це свідчить, зокрема, зустріч президента Зеленського з президентом Навроцьким.

Ми преречені на добросусідські, стратегічні відносини. Цього потребують наші суспільства, цього вимагають виклики, перед якими стоїмо. Це безпека, ну і, безумовно, спільне європейське майбутнє,

– наголосив Сибіга.

Це, каже міністр, стало темою його обговорень з польським колегою Радославом Сікорський. Сибіга передав йому сигнал, що Київ жодним способи не перешкоджає ексгумаціям жертв Волинської трагедії на території України. Вони усі мають бути гідно вшановані. Такий же меседж Зеленський передав Навроцькому.

Сибіга також прокоментував можливе блокування Польщі шляху України до ЄС. За словами міністра, на полях саміту НАТО це питання не порушували.

Це наші двосторонні відносини. І ми вважаємо, що використовувати тут інші майданчики недоречно. І я вважаю, що в нас достатньо волі і достатньо експертності, дипломатичних зусиль, аби цей трек сенсативних питань, тих спільних викликів, які на сьогодні постали, ми обговорювали на двосторонній основі,

– пояснив глава МЗС.

Довідка: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що Україна не зможе вступити до ЄС, не врегулювавши історичні суперечності з польською стороною. "Не існує європейської спільноти без примирення, а примирення неможливе без осмислення болісної історії", – заявив він.



Лідер польської опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що його політична сила блокуватиме вступ України до ЄС, доки Київ не змінить підхід до питань історичної пам'яті.

Нагадаємо, що 8 липня в Анкарі Володимир Зеленський провів зустріч із Каролем Навроцьким.

Президент Польщі заявив, що не змінив своєї позиції щодо УПА та Волинської трагедії. Під час розмови з Володимиром Зеленським "історичні питання не були розв'язані". Водночас він наголосив, що Варшава продовжує діалог з Україною, адже обидві країни мають спільну загрозу з боку Росії.

Президент України своєю чергою вважає, що перемовини пройшли успішно. Пріоритетними питаннями, які обговорювали очільники держав, були безпека та економіка.

Нагадаємо, що це була перша зустріч політиків після скандалу навколо УПА і ордена Білого Орла.