Про це повідомляє польське інформаційне агентство PAP.

Читайте також Справа не в УПА: Кулеба пояснив, чому в Польщі наростають антиукраїнські настрої

Чи є прогрес у врегулюванні конфлікту?

Під час виступу в місті Клечев Дональд Туск розповів, що отримав листа від колишнього президента України Віктора Ющенка із закликом спільно працювати над історичною пам'яттю, "щоб минуле не керувало майбутнім".

Польський прем'єр погодився, що варто докласти зусиль для порозуміння, і зазначив, що українська сторона вже робить певні спроби, проте Варшава очікує набагато чіткішої та сильнішої заяви.

Нагадаємо, конфлікт між країнами загострився наприкінці травня, коли польські високопосадовці, зокрема прем'єр Дональд Туск та міністр оборони Владіслав Косіняк-Камиш, різко розкритикували рішення щодо перейменування підрозділу ССО на честь героїв УПА.

Згодом, 19 червня, президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який той отримав у 2022 році.

Наступного дня український лідер відправив нагороду назад до Варшави "Новою поштою", а колишні президенти України на знак солідарності також повернули свої відзнаки.

Для обговорення поточної ситуації у Варшаві зустрілися міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, проте польська сторона продовжує наполягати на офіційному кроці з боку Києва.

На тлі цього протистояння голова президентської канцелярії Збіґнєв Богуцький назвав Львівську, Тернопільську та Івано-Франківську області терміном Другої Речі Посполитої "Східна Малопольща". Він заявив, що прославлення діячів УПА заважає інтеграції України до цивілізованого світу.

Водночас міністр державних активів Польщі Войцех Балчун під час конференції у Гданську закликав не піддаватися на провокації популістів, які використовують історію для розпалювання ворожнечі.