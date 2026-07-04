Об этом сообщает польское информационное агентство PAP.

Читайте также : Дело не в УПА: Кулеба объяснил, почему в Польше нарастают антиукраинские настроения

Есть ли прогресс в урегулировании конфликта?

Во время выступления в городе Клечев Дональд Туск рассказал, что получил письмо от бывшего президента Украины Виктора Ющенко с призывом совместно работать над исторической памятью, "чтобы прошлое не управляло будущим".

Польский премьер согласился, что следует приложить усилия для достижения взаимопонимания, и отметил, что украинская сторона уже предпринимает определенные попытки, однако Варшава ожидает гораздо более четкого и решительного заявления.

Напомним, конфликт между странами обострился в конце мая, когда польские высокопоставленные чиновники, в частности премьер Дональд Туск и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, резко раскритиковали решение о переименовании подразделения ССО в честь героев УПА.

Впоследствии, 19 июня, президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла, который тот получил в 2022 году.

На следующий день украинский лидер отправил награду обратно в Варшаву "Новой почтой", а бывшие президенты Украины в знак солидарности также вернули свои награды.

Для обсуждения текущей ситуации в Варшаве встретились министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава МИД Польши Радослав Сикорский, однако польская сторона продолжает настаивать на официальном шаге со стороны Киева.

На фоне этого противостояния глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий назвал Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области термином Второй Речи Посполитой "Восточная Малопольша". Он заявил, что прославление деятелей УПА мешает интеграции Украины в цивилизованный мир.

В то же время министр государственных активов Польши Войцех Балчун во время конференции в Гданьске призвал не поддаваться на провокации популистов, которые используют историю для разжигания вражды.