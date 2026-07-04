Про це йдеться у листі політика до членів партії, пише Polsat News.

Дивіться також Не потрібно задобрювати Польщу: аналітик сказав, на чому має зосередитись Україна на шляху до ЄС

Що сказав лідер польської опозиції про вступ України до ЄС?

Качинський наголосив, що в разі перемоги PiS на наступних парламентських виборах партія використовуватиме всі доступні механізми, щоб не допустити вступу України до ЄС, поки, за його словами, українська влада не відмовиться від "культу Бандери", а також від прославлення ОУН і УПА.

Крім того, політик закликав однопартійців протидіяти діям уряду прем'єр-міністра Дональда Туска, які, на його думку, спрямовані на інтеграцію України до Євросоюзу "на привілейованих умовах". У своєму зверненні Качинський також заявив, що Польща нібито понесла значні фінансові витрати на підтримку України та її армії, і висловив критику щодо найменування одного з українських військових підрозділів, пов'язавши це з історичними суперечками навколо Волинської трагедії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава очікує від України "першого кроку" після рішення назвати один із підрозділів Сил спеціальних операцій "Героїв УПА". За його словами, Київ уже демонструє готовність до діалогу щодо історичної пам'яті, однак Польща розраховує на більш чітку позицію української влади.

До слова, ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що антиукраїнська риторика в Польщі дедалі частіше використовується як інструмент внутрішньої політичної боротьби. За його словами, жорсткі заяви щодо України допомагають політикам підвищувати рейтинги, а історичні суперечки є лише приводом для мобілізації виборців напередодні парламентських виборів.