Об этом говорится в письме политика к членам партии, пишет Polsat News.

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Что сказал лидер польской оппозиции о вступлении Украины в ЕС?

Качиньский подчеркнул, что в случае победы PiS на следующих парламентских выборах партия будет использовать все доступные механизмы, чтобы не допустить вступления Украины в ЕС, пока, по его словам, украинские власти не откажутся от "культа Бандеры", а также от прославления ОУН и УПА.

Кроме того, политик призвал своих однопартийцев противодействовать действиям правительства премьер-министра Дональда Туска, которые, по его мнению, направлены на интеграцию Украины в Евросоюз "на привилегированных условиях". В своем обращении Качиньский также заявил, что Польша якобы понесла значительные финансовые затраты на поддержку Украины и ее армии, и высказал критику в отношении наименования одного из украинских воинских подразделений, связав это с историческими спорами вокруг Волынской трагедии.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ожидает от Украины "первого шага" после решения назвать одно из подразделений Сил специальных операций "Героев УПА". По его словам, Киев уже демонстрирует готовность к диалогу по вопросам исторической памяти, однако Польша рассчитывает на более четкую позицию украинских властей.

К слову, экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что антиукраинская риторика в Польше все чаще используется как инструмент внутренней политической борьбы. По его словам, жесткие заявления в адрес Украины помогают политикам повышать рейтинги, а исторические споры являются лишь поводом для мобилизации избирателей накануне парламентских выборов.