Таку думку висловив президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю DW.

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Що кажуть у Латвії про ймовірну агресію з боку Росії?

За словами Рінкевичса, не можна виключати того, що Росія усе-таки піде на ескалацію проти країни НАТО. "Ми маємо бути готовими", – наголосив він.

Водночас президент Латвії вважає, що країнам Альянсу нема чого боятися. Їм лише варто надіслати чіткий сигнал Кремлю: будь-які російські провокації не залишаться без відповіді.

Окремо Рінкевичс зауважив, що наразі Росія не має сил для повномасштабного вторгнення до країни НАТО. Він також визнав проблеми у європейській оборонній промисловості. Їй бракує сучасної зброї, ракет і військової техніки.

Політик підкреслив важливість американської присутності в Європі. На його думку, її замінити швидко не вийде. Сполучені Штати залишаються незамінними для оборони Європи та НАТО.

Також Рінкевичс заявив, що вступ України до ЄС важливий з точки зори безпеки усього регіону.

Росія готує збройну провокацію проти Польщі

США попередили Польщу про можливі російські провокації.

За даними американських аналітиків, Росія може атакувати критичну інфраструктуру Польщі або влаштувати обмежені інциденти на кордоні з Білоруссю чи Калінінградом.

У Вашингтоні вважають, що у такий спосіб Кремль намагатиметься перевірити реакцію НАТО та послабити підтримку України.