"Кровопролиття з непередбачуваними наслідками": Куба застерігає США від можливого вторгнення

Президент Куби Мігель Діас-Канель застерігає США від можливого повторення венесуельського сценарію. За його словами, напад Сполучених Штатів спровокує "кровопролиття з непередбачуваними наслідками".

Президент Куби запевняє, що країна готується. Про це повідомляє видання CNN.

Як влада Куби реагує на можливий напад США?

Мігель Діас-Канель запевнив, що країна налаштована на мирні відносини. Але у випадку нападу, Куба готова захищатися.

Наразі Куба не становить жодної загрози та не має агресивних намірів щодо будь-якої країни. Ми не маємо нічого проти США, і ніколи не мали. Вашингтону добре про це відомо. Утім, Куба має абсолютне та законне право захищатися від військового нападу,

– зазначив президент Куби.

За словами Мігеля Діаса-Канеля, його країна вже страждає від дій США. Зокрема, йдеться про санкції, запроваджені Дональдом Трампом щодо енергетичного сектора. Наразі на острові намагаються вирішити проблему нестачі пального та перебоїв з постачанням електроенергії.

Важливо! Минулого тижня міністр енергетики Куби заявив, що запас російської нафти, наданий в останню хвилину, вичерпано. Тепер проблеми з електропостачанням в країні посиляться.

Які санкції Трамп запровадив щодо Куби?

США вже запровадили проти Куби економічне ембарго та нафтову блокаду, що стало причиною масштабної енергетичної кризи.

У понеділок, 18 травня, адміністрація Трампа оголосила про нові санкції проти кубинського уряду. Зокрема, йдеться про Головне розвідувальне агентство країни та Міністерство внутрішніх справ. Вашингтон також запровадив санкції проти 11 кубинських чиновників (міністра юстиції, заступника міністра Революційних збройних сил Куби та інші).

Державний секретар Марко Рубіо вже заявив про запровадження нових санкцій протягом двох наступних тижнів.

Також 17 травня з’явилася новина про те, що великі судноплавні компанії Hapag-Lloyd та CMA CGM більше не здійснюватимуть перевезення на Кубу або з неї, щоб дотримуватися нових санкційних правил. Це посилить дефіцит продовольства на острові, який і зараз є масштабним.

Частина експертів з міжнародної політики вважає, що в разі посилення економічного тиску на Кубу втручання військових США в країну може й не знадобитися, адже її економіка вже фактично стагнує. Про це в коментарі для 24 Каналу зазначив директор Центру Дністрянського, проректор УКУ Дмитро Шеренговський.

Військове втручання може в принципі не знадобитися. Якщо на тлі енергетичної кризи посилити економічний тиск на країну, це може мати швидкий ефект. Економічна ситуація на Кубі може погіршитися настільки, що це поставить під питання стійкість влади,

— вважає експерт.

Як Куба готується до нападу США?

Кубинська влада вже почала підготовку до можливого вторгнення. Зокрема, країна закуповує військові безпілотники у Росії та Ірану. Куба вже придбала понад 300 дронів.

Цивільна оборона країни поширює серед населення так званий "Сімейний посібник про те, як діяти під час гіпотетичної військової агресії", рекомендуючи, серед іншого, підготувати рюкзак з предметами першої необхідності, ліками та продуктами тривалого зберігання.