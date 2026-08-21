Агресія посилюватиметься: кому в Польщі вигідно розігрувати "антиукраїнську карту"

Коли Україна вже п’ятий рік захищає не лише свою територію, а й усю Європу від Росії, ми стаємо свідками жахливих нападів на українців у Польщі. Прем’єр-міністр Дональд Туск лише через кілька днів публічно звернувся до чоловіка і жінки, які напали на українських дітей і закликав їх здатися поліції.

Він також заявив, що вся ця агресивна поведінка щодо українців – це антипольські дії. Як зауважив в ефірі 24 Каналу голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, ми бачимо такі події, оскільки живемо у світі, де працюють соціальні мережі.

Кому вигідне протистояння поляків і українців

Якби існували тільки урядові чи офіційні Засоби масової інформації, можливо, інформація про побиття, напади на українців так швидко б не розліталися.

Варто розуміти, що у Польщі проживають понад мільйон, можливо навіть два мільйони українців, і це поодинокі випадки, але вони все одно жахливо цинічні. Особливо, коли мовиться про поляків, які поводилися як дикі, напавши на український ресторан, плювалися, перекидали.

Я думаю, коли в Польщі запрацює система відповідальності, тоді кожен, хто потраплятиме в такий сюжет, буде швидко ідентифікований. У мережах видно учасників, знайти їх фактично нескладно. Не обов’язково Туску звертатися до сім’ї, щоб вона приходила з покаянням — поліцейські можуть знайти її самі, якщо буде бажання,

– наголосив Олег Рибачук.

Ба більше, у Польщі створили спеціальну групу зі 100 прокурорів, які мають працювати над такими справами. Пройшли масові акції, де поляки виступали проти насильства, стояли з українськими прапорами, закликали підтримувати й захищати українців і казали, що Польща – це не ті варвари, які кидаються на українців лише тому, що чують українську мову.

Але ця кампанія вже живиться політичною боротьбою в Польщі. Її фактично очолив президент Кароль Навроцький, він її підтримує. Анджей Дуда кілька разів закликав його засудити й припинити подібну травлю, але польський президент нічого подібного не говорить. Він колись назвав ледь не "лицарськими боями" – те, що так звані польські "патріоти" нападають на українців.

Що відомо про конфлікт України та Польщі: дивіться відео

"Це праві й ультраправі, політична сила Навроцького, яка намагається розхитати політичну силу, яку представляє прем’єр Туск. Тут багато політики, і, на жаль для України, ця кампанія завершиться лише восени наступного року. Ще понад рік це триватиме в різних формах", – додав Олег Рибачук.

Водночас рейтинг Навроцького на фоні диких випадів проти України та Володимира Зеленського, а також історії з орденом Білого орла додало йому майже 10% рейтингу, що є шаленим ростом. Тому політики, які хочуть виграти наступні вибори, розігруватимуть "українську карту". Нам варто до цього готуватися працювати з польськими депутатами, польською громадськістю та народною дипломатією.

З іншого боку чи чуємо заяви, що Польща хоче будувати у себе завод з виробництва Patriot на ліцензії, яку Україні пообіцяв Дональд Трамп, і мати велику частину спільного виробництва зброї для нашої держави. Польща хоче відігравати велику, ледь не провідну роль у відбудові України,

– підкреслив Рибачук.

Це ніяк не зіставно з тією політикою розпалювання антиукраїнської істерії, яка зараз відбувається в Польщі. Європейський Союз уже вказав Варшаві на це й закликав припинити кампанію цькування та ненависті на національній основі щодо українців.