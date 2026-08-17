Як повідомляє Генеральне консульство України в Гданську, діти просто спілкувалися між собою українською, коли до них причепилися невідомі чоловік і жінка.

Які подробиці інциденту?

Спочатку дорослі словесно ображали підлітків, використовуючи нецензурну лайку та погрожуючи їм через національність.

Дуже швидко словесна перепалка перейшла межу. "Вони викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, завдавши йому подряпин", – розповіли у дипломатичному представництві.

Зараз фізичному здоров'ю дітей нічого не загрожує, однак вони пережили сильний емоційний стрес. Мати постраждалих одразу звернулася до місцевої поліції, і тепер правоохоронці розшукують нападників. Українські консули перебувають на постійному зв'язку з родиною та тримають розслідування під особистим контролем.

Дипломати наголосили, що не залишать цей випадок без належного правового реагування.

Найближчими днями представники консульства планують зустрітися з керівництвом Поморського воєводства, мерами міст та керівниками поліції, щоб обговорити безпеку українців та протидію ксенофобії.

Нагадаємо, що останнім часом у сусідній країні різко зросла кількість подібних інцидентів. Як уже повідомлялося на нашому сайті, в ніч проти 13 серпня у Познані дві місцеві жительки з лайкою та кулаками накинулися на українців біля закладу харчування, вигукуючи вимоги забиратися в Україну.

Також нещодавно схожа ситуація сталася в іншому місті, де жінка напала на працівника та клієнтів закладу через українську мову, почавши бити людей і трощити майно.

А кількома днями раніше, 5 серпня, поліція Кракова розпочала розслідування щодо чоловіка, який агресивно чіплявся до двох українців на вулиці, погрожував їм і розпускав руки.