Про це повідомляє польське видання Polsat News.

Що загрожує жінкам, які напали на українців?

інцидент стався у місті Познань, де прокуратура притягує до відповідальності двох місцевих жительок за напад на громадян України.

Конфлікт розгорівся в ніч проти 13 серпня біля одного з місцевих закладів харчування. Дві жінки віком 35 та 36 років накинулися на двох українців, які там працювали. Нападниці не лише застосовували фізичну силу та плювалися, а й публічно принижували чоловіків, вигукуючи фрази на кшталт: "Забирайтеся в Україну".

Одній із фігуранток справи, Моніці Ґ., слідчі інкримінують насильство, порушення недоторканності та публічну образу через національну приналежність. Її дії кваліфікували як хуліганство, за що жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Інша підозрювана, Катажина С., відповідатиме за напад на чоловіка, який намагався зафіксувати інцидент на камеру. Вона вдарила його по руці, вимагаючи припинити зйомку. За це окружна прокуратура Познані може відправити її за ґрати на строк до трьох років. Наразі обом нападницям суворо заборонили наближатися до потерпілих та будь-яким чином контактувати з ними.

Нагадаємо, що останнім часом у Польщі почастішали випадки агресії щодо українців. Зокрема, у Гданську чоловік напав на громадянина України та двох поляків, ображаючи їх як "бандерівців". Одному з потерпілих він зламав руку. Нападника затримали того ж дня. У його крові виявили понад 1,5 проміле алкоголю, а також з'ясували, що він не мав водійських прав. Йому висунули обвинувачення, зокрема у заподіянні тілесних ушкоджень, расистських образах та водінні у нетверезому стані.

Також поліція розслідує інцидент у Кракові, там невідомий чоловік чіплявся до двох українців, погрожував їм, ображав та, ймовірно, штовхнув або вдарив жінку. Потерпілі звернулися до поліції, яка аналізує відео та вирішує, як кваліфікувати інцидент – як напад чи підбурювання до ненависті.

Крім того, у польському Кожухові поблизу Зеленої Гури стався конфлікт між поляками та українцями, який переріс у бійку. Постраждали троє громадян України – одному з них знадобилася госпіталізація. За словами потерпілих, перед бійкою один із нападників вигукував образи на адресу України, після чого покликав інших людей. Відомо, що жінці з України розбили голову, ще один потерпілий отримав розсічення губи.