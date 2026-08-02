Одного з постраждалих госпіталізували. Про це повідомляє InPoland.net.pl.

Що відомо про інцидент?

У місті Кожухов, що розташоване за 30 кілометрів від Зеленої Гури у Любуському воєводстві, увечері 1 серпня стався напад, унаслідок якого постраждали троє громадян України.

За їхніми словами, інцидент стався близько 21:25 на території хостелу, де вони мешкають. Троє громадян України: 37-річний Володимир, 32-річний Василь та 28-річна Аделіна відпочивали біля машини, з якої лунала українська, польська та закордонна музика.

Повз них йшов чоловік. Між перехожим та Володимиром виникла словесна суперечка.

Володя розповідав, що чоловік кричав: "Спє****яй на Україну" та висловлював претензії через музику. Володимир відповів, що це приватна територія, де ми проживаємо,

– сказав Василь.

За його словами, потім незнайомець почав погрожувати фізичним насиллям і зателефонував комусь. Через кілька хвилин прийшли кілька чоловіків і дівчина. Вони без жодних слів почали бити українців.

Внаслідок нападу Аделіні розбили голову, Володі до того ж розсікли губу. Постраждала українка розповіла медіа, що не брала участі у сварці.

Я стояла біля автомобіля і була в телефоні. Бачила, що якийсь агресивний чоловік щось говорив і комусь телефонував. Потім підняла голову, побачила трьох людей, які йшли до нас. Я взагалі нічого не сказала — і одразу отримала удар у голову. Після цього пішла кров,

– сказала Аделіна.

2 серпня потерпілі дали свідчення у поліції. Вони розповіли, що правоохоронці фотографували тілесні ушкодження та оформлювали матеріали справи.

Українка зазначила, що сусіди не скаржились на гучну музику. Вона вважає, що нападники могли застосувати якесь знаряддя під час бійки.

Голова дуже болить, велика гематома. Мені здається, що це був не удар кулаком, але чим саме мене вдарили — я не знаю. Це лише моє припущення,

– зазначила постраждала.

Потерпілі розповіли, що поліція та швидка приїхали через п’ять хвилин після виклику. Одного з постраждалих госпіталізували.

Також українці розповіли, що на сусідній будівлі є камера відеоспостереження, яка могла зафіксувати напад. Проте отримати записи можуть лише правоохоронці.

Що відомо про інші скандали у Польщі?

У польському місті Гдиня у суботу, 1 серпня, стався напад на 40-річну громадянку України, внаслідок якого потерпіла зазнала травм голови. Слідчі-криміналісти з Міського управління поліції уже затримали підозрюваного.

Також у Вроцлаві 26 липня, за інформацією польських медіа, молода українська пара вийшла з магазину неподалік свого будинку, після чого на них напала група чоловіків. Правоохоронці затримали двох підозрюваних у нападі на українську пару.