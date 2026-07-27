Про це у соцмережі Threads написала мама постраждалої дівчини Карина Кицай.

Що цього разу сталося в Польщі?

Потерпілими внаслідок нападу у Вроцлаві стали українці Анастасія та Максим. Мати дівчини Карина Кицай закликала надати справі максимального розголосу.

Прошу про максимальний розголос! Сьогодні мою доньку Настю та її хлопця Максима жорстоко побили в одному з магазинів у Польщі,

– йдеться у дописі жінки.

За її словами, дівчина зазнала тяжких травм: їй наклали шви на шию, також у постраждалих є підозра на струс мозку.

Жінка також оприлюднила відео нападу. На кадрах видно, що інцидент стався на майданчику біля магазину, а запис зробила людина з будинку, розташованого поруч.

На відео троє чоловіків б'ють Максима, а згодом нападають і на Анастасію.

Пізніше Карина Кицай уточнила, що всі троє нападників були поляками, а причиною нападу, за її словами, став український акцент потерпілих.

Особливо звертаюся до поляків – будь ласка, допоможіть зробити так, щоб про цей напад дізналося якомога більше людей. Не можна допустити, щоб така жорстокість залишилася безкарною або була замовчана,

– додала авторка допису.

Увага! Відео містить сцени жорстокості та фізичного насильства.

Генконсульство України у Вроцлаві уже направило офіційний запит до поліції Польщі та очікує на офіційну інформацію щодо інциденту. У разі підтвердження обставин Україна розраховує на швидке й об'єктивне розслідування, встановлення мотивів нападу та притягнення винних до відповідальності.

У дипустанові звернули увагу, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України.

Так, зокрема, у місті Легниця поліція розслідує обставини нападу на двох 13-річних громадянок України – їх вдарила невідома жінка. За даними ЗМІ, перед нападом зловмисниця зробила підліткам зауваження через те, що вони розмовляли українською мовою.

Ще один інцидент стався увечері 17 липня. Хлопець з України зазнав публічних образ у трамваї. Поляк, який був свідком, заступився за українця. Натомість його побили так, що він втратив пам'ять.