Відомо, що на українок напали приблизно о 21:00 на вулиці Полярній, неподалік басейну. Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька.

Що каже поліція про напад на українок?

Галецька каже, що двох українських підліток вдарила невідома жінка. Наразі поліція проводить слідчі дії у справі про порушення фізичної недоторканності.

Ніхто не має права застосовувати насильство до іншої людини, особливо до дитини. Також неприпустимо, що напад, найімовірніше, стався через національне походження дівчат-підлітків,

– наголосила речниця МВС Польщі.

Польське видання RMF24 передало слова матері постраждалих дівчат. Жінка розповіла, що перед нападом зловмисниця зробила підліткам зауваження через те, що вони розмовляли українською мовою.

Вона додала, що нападниця декілька разів провокувала та ображала дітей. Після цього вдарила одну з дівчат та двох інших дітей, які перебували поруч та стали на захист. Свої дії зловмисниця нібито пояснювала українським походженням підлітків.

Видання зазначає, що у Польщі зростає кількість злочинів на ґрунті ненависті. Між 2024 та 2025 роками спостерігалося зростання таких злочинів на понад 30%, що підтверджується звітами та аналізами щодо громадських настроїв щодо українців.

Один із таких випадків стався увечері 17 липня. Хлопець з України зазнав публічних образ у трамваї. Поляк, який був свідком, заступився за українця. Натомість його побили так, що він втратив пам'ять.

Ще один інцидент стався із 15-річним українцем, який розмовляв українською. Його побив місцевий чоловік. Мати потерпілого заявила, що після цього випадку боїться розмовляти українською на вулицях Плоцька.