Про це повідомляє польське телебачення TVP.

Що відомо про обставини інциденту?

Напад стався у міському автобусі маршруту №3 в Плоцьку. За словами 15-річного хлопця, зловмисник раптово підійшов до нього, коли він розмовляв українською зі своєю подругою.

Нападник сказав: "В Польщі говоримо польською",

– розповів підліток.

Чоловік вдарив підлітка відкритою долонею, а потім, коли водій відчинив двері, він виштовхнув хлопця та його подругу, також українку, з автобуса.

Він поводився дуже агресивно, постійно лаявся та виштовхував нас з автобуса,

– додав він.

Ситуацію також прокоментувала мати хлопця Наталія Мельник.

Я не почуваюся безпечно в Плоцьку. Я боюся розмовляти рідною мовою, мені справді страшно,

– сказала вона.

Наразі напад розслідують поліція та прокуратура, які встановлюють особу нападника. За попередніми даними слідства, йдеться про напад на національному підґрунті.

Поліція також закликала очевидців інциденту надати будь-яку інформацію, яка може допомогти у розслідуванні.

Нагадаємо, це не перший подібний випадок у Польщі останнім часом. Як повідомляли ЗМІ, у Вроцлаві група з близько десяти молодиків жорстоко побила 19-річного українця після того, як почула, що він розмовляє українською телефоном.

Хлопець отримав перелом носа, травму хребта та численні забої, а поліція відкрила кримінальне провадження й перевіряє версію про напад на ґрунті національної ненависті.

Тим часом у польському місті Бельсько-Бяла 40-річний чоловік у міському автобусі називав українських підлітків "українськими к*рв*ми" та заявляв, що вони "виросли на наших грошах". Після розголосу його затримала поліція, а роботодавець повідомив про дисциплінарні заходи.