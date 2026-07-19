Про це повідомляє польське телебачення TVP.
Що відомо про обставини інциденту?
Напад стався у міському автобусі маршруту №3 в Плоцьку. За словами 15-річного хлопця, зловмисник раптово підійшов до нього, коли він розмовляв українською зі своєю подругою.
Нападник сказав: "В Польщі говоримо польською",
– розповів підліток.
Чоловік вдарив підлітка відкритою долонею, а потім, коли водій відчинив двері, він виштовхнув хлопця та його подругу, також українку, з автобуса.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Він поводився дуже агресивно, постійно лаявся та виштовхував нас з автобуса,
– додав він.
Ситуацію також прокоментувала мати хлопця Наталія Мельник.
Я не почуваюся безпечно в Плоцьку. Я боюся розмовляти рідною мовою, мені справді страшно,
– сказала вона.
Наразі напад розслідують поліція та прокуратура, які встановлюють особу нападника. За попередніми даними слідства, йдеться про напад на національному підґрунті.
Поліція також закликала очевидців інциденту надати будь-яку інформацію, яка може допомогти у розслідуванні.
Нагадаємо, це не перший подібний випадок у Польщі останнім часом. Як повідомляли ЗМІ, у Вроцлаві група з близько десяти молодиків жорстоко побила 19-річного українця після того, як почула, що він розмовляє українською телефоном.
Хлопець отримав перелом носа, травму хребта та численні забої, а поліція відкрила кримінальне провадження й перевіряє версію про напад на ґрунті національної ненависті.
Тим часом у польському місті Бельсько-Бяла 40-річний чоловік у міському автобусі називав українських підлітків "українськими к*рв*ми" та заявляв, що вони "виросли на наших грошах". Після розголосу його затримала поліція, а роботодавець повідомив про дисциплінарні заходи.