Об этом сообщает польский телеканал TVP.

Что известно об обстоятельствах инцидента?

Нападение произошло в городском автобусе маршрута №3 в Плоцке. По словам 15-летнего подростка, злоумышленник внезапно подошел к нему, когда он разговаривал на украинском со своей подругой.

Нападавший сказал: "В Польше говорят по-польски",

– рассказал подросток.

Мужчина ударил подростка открытой ладонью, а затем, когда водитель открыл двери, вытолкнул парня и его подругу, также украинку, из автобуса.

Он вел себя очень агрессивно, постоянно ругался и выталкивал нас из автобуса,

– добавил он.

Ситуацию также прокомментировала мать парня Наталья Мельник.

Я не чувствую себя в безопасности в Плоцке. Я боюсь говорить на родном языке, мне действительно страшно,

– сказала она.

В настоящее время нападение расследуют полиция и прокуратура, которые устанавливают личность нападавшего. По предварительным данным следствия, речь идет о нападении на национальной почве.

Полиция также призвала очевидцев инцидента предоставить любую информацию, которая может помочь в расследовании.

Напомним, это не первый подобный случай в Польше за последнее время. Как сообщали СМИ, во Вроцлаве группа из около десяти молодых людей жестоко избила 19-летнего украинца после того, как услышала, что он разговаривает по телефону на украинском языке.

Парень получил перелом носа, травму позвоночника и многочисленные ушибы, а полиция возбудила уголовное дело и проверяет версию о нападении на почве национальной ненависти.

Тем временем в польском городе Бельско-Бяла 40-летний мужчина в городском автобусе называл украинских подростков "украинскими ш*нами" и заявлял, что они "выросли на наших деньгах". После того как об этом стало известно, его задержала полиция, а работодатель сообщил о дисциплинарных мерах.