Об этом сообщает Radio Wrocław.

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Что известно об избиении 19-летнего украинца в Польше?

Инцидент произошел 4 июля около 20:00 на острове Слодова.

По словам пострадавшего, к нему подошел один из нападавших и начал требовать отдать электронную сигарету. Когда парень отказался, тот позвал других участников компании, после чего около десяти человек напали на него.

Они начали бить меня по голове. Я ничего не видел и не мог защититься, потому что они закрыли мне лицо. Меня били ногами,

– рассказал Владимир.

В результате нападения парень получил перелом носа, травму позвоночника и многочисленные ушибы. По словам юноши, после избиения нападавшие смеялись и говорили, что "избили украинца".

Друзья Владимира вызвали полицию и скорую помощь. Когда правоохранители и медики прибыли на место, нападавшие скрылись.

Сначала инцидент рассматривался как обычная драка. Однако после обращения потерпевшего и его родителей полиция начала расследование уголовного дела. По словам пресс-секретаря полиции Вроцлава Александры Фреус, заявление о нападении на 19-летнего мужчину было подано в участок Вроцлав-Олбин.

Отец пострадавшего Игорь считает, что причиной нападения мог стать именно украинский язык, на котором сын разговаривал по телефону.

"Он говорит на украинском и русском. Это могло вызвать такую агрессию, но почему-то люди просто избивают другого человека, как животные. Такую агрессию нужно остановить", – сказал мужчина.

Семья Владимира призывает свидетелей нападения обратиться в полицию и помочь установить обстоятельства инцидента. В момент нападения на острове Слодова находилось много людей.