Чоловік ображав дітей, вимагав повернутися до України та вживав нецензурні висловлювання.

Що відомо про образу українок у місті Бельсько-Бяла?

Відео інциденту з'явилося у соцмережах.

На записі чути, як поляк неодноразово називає дівчат образливими словами, зокрема "українськими к*рвами", заявляє, що вони "виросли на наших грошах", і погрожує, що "скоро вас звідси виженемо".

Коли одна з дівчат намагалася заступитися за себе та подруг, чоловік продовжив агресивно поводитися й насмішкувато радив їй "покликати матусю".

Також на відео чути, як одна з дівчат просить його не торкатися її.

Конфлікт між поляком і українськими дітьми в автобусі: дивіться відео

Міське транспортне підприємство, якому належить автобус, де стався конфлікт, засудило будь-які прояви агресії, насильства та дискримінації.

У компанії повідомили, що одразу зберегли записи з камер відеоспостереження, взяли пояснення у водія автобуса та співпрацюють із поліцією.

Згодом з'ясувалося, що чоловік, який ображав дівчат, сам є працівником цього підприємства. Він працює водієм, але вже тривалий час перебуває на лікарняному.

У компанії заявили, що щодо нього застосують службові заходи, зокрема дисциплінарні стягнення відповідно до трудового законодавства.

Раніше повідомлялося, що у польському Ґданську літній чоловік ображав і погрожував українській касирці в магазині Żabka через її походження. За це йому загрожує до трьох років ув'язнення. Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський заявив, що влада не терпітиме подібної агресії.