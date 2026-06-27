Ця історія набула розголосу після того, як користувачка Threads під ніком pashinina_stassia розповіла, що зазнала принижень з боку поляка через те, що є українкою.

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Що відомо про скандал з касиркою у Ґданську?

За словами дівчини вона проживає у Польщі вже 5 років. За цей час вона рідко потерпала від ксенофобії. Втім, зараз ситуація змінилася.

Вона влаштувалася касиром у магазин Żabka, де майже щодня стикається з негативом через те, що є українкою.

Люди чіпляються до мого акценту, до того, що я можу щось не розчути й попросити повторити, до того, що я не знаю якихось назв алкоголю чи сигарет,

– розповідає дівчина.

Один із кричущих випадків стався у перший ж день її стажування. До магазину прийшов літній покупець, який хотів купити лото. Оскільки дівчина ще дещо не вміла і не знала, вона попросила чоловіка кілька секунд зачекати, допоки прийде її колега. Тоді поляк почав ображати дівчину. Він називав касирку некомпетентною, тупою, "шм**ою", "ку**ою", казав, що вона має їхати в Україну пасти курей.

Я була настільки в шоці, що не змогла стримати сліз,

– поділилася емоціями українка.

Наступного дня цей самий чоловік знову прийшов до магазину і продовжив ображати касирку. Він також кинув в неї кошик для продуктів.

Співробітники Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю дізналися про цей інцидент із соцмереж. Під час розслідування правоохоронці встановили особу потерпілої і зв'язалися з нею. Дівчина теж написала заяву до поліції.

Невдовзі підозрюваного затримали. Ним виявився громадянин Польщі та псевдовболівальник одного з футбольних клубів Трісіті. Йому планують висунути обвинувачення у злочинах, скоєних на ґрунті національної ненависті. За це чоловікові може загрожувати до 3 років позбавлення волі.

Інцидент прокоментув міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський.

Нульова терпимість до агресії! Одного з так званих уболівальників "Трісіті", який погрожував касирці та ображав її, про що активно говорили протягом останніх годин, затримала поліція Польщі та Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю,

– написав посадовець в соцмережі.

Нагадаємо, що українська блогерка Анастасія Вєрніковська, яка багато років живе в Польщі, опинилася в центрі скандалу після того, як демонстративно викинула у смітник свій закордонний паспорт України. Так вона відреагувала на суперечку між Києвом і Варшавою через рішення Володимира Зеленського повернути польський орден.