Эта история получила широкую огласку после того, как пользовательница Threads под ником pashinina_stassia рассказала , что подверглась унижениям со стороны поляка из-за того, что она украинка.

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Что известно о скандале с кассиршей в Гданьске?

По словам девушки, она проживает в Польше уже 5 лет. За это время она редко сталкивалась с ксенофобией. Однако сейчас ситуация изменилась.

Она устроилась кассиром в магазин Żabka, где почти ежедневно сталкивается с негативным отношением из-за того, что является украинкой.

Люди придираются к моему акценту, к тому, что я могу что-то не расслышать и попросить повторить, к тому, что я не знаю названий некоторых сортов алкоголя или сигарет,

– рассказывает девушка.

Один из вопиющих случаев произошёл в первый же день её стажировки. В магазин зашёл пожилой покупатель, который хотел купить лотерейный билет. Поскольку девушка ещё кое-чего не умела и не знала, она попросила мужчину подождать несколько секунд, пока подойдёт её коллега. Тогда поляк начал оскорблять девушку. Он называл кассиршу некомпетентной, тупой, "шм**ой", "ку**ой", говорил, что ей следует ехать в Украину пасти кур.

Я была настолько в шоке, что не смогла сдержать слёз,

– поделилась своими эмоциями украинка.

На следующий день этот же мужчина снова пришел в магазин и продолжил оскорблять кассиршу. Он также бросил в нее корзину для продуктов.

Сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью узнали об этом инциденте из социальных сетей. В ходе расследования правоохранители установили личность потерпевшей и связались с ней. Девушка тоже написала заявление в полицию.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался гражданин Польши и псевдоболельщик одного из футбольных клубов Трисити. Ему планируют предъявить обвинение в преступлениях, совершенных на почве национальной ненависти. За это мужчине может грозить до 3 лет лишения свободы.

Инцидент прокомментировал министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский.

Нулевая терпимость к агрессии! Один из так называемых болельщиков "Трисити", который угрожал кассирше и оскорблял её, о чём активно говорили в последние часы, был задержан полицией Польши и Центральным бюро по борьбе с киберпреступностью,

– написал чиновник в соцсети.

Напомним, что украинская блогерша Анастасия Верниковская, которая много лет живет в Польше, оказалась в центре скандала после того, как демонстративно выбросила в мусорный бак свой заграничный паспорт Украины. Так она отреагировала на спор между Киевом и Варшавой из-за решения Владимира Зеленского вернуть польский орден.