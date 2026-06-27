Об этом сообщает Polsat News.

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Что известно о задержании украинца в Польше?

В полиции рассказали, что власти получили материалы, содержащие запись разговора с одного из интернет-каналов, во время которого якобы звучали угрозы в адрес президента Польши.

26 июня следователи незамедлительно установили местонахождение мужчины. А уже на следующий день, 27 июня, его доставили в прокуратуру.

36-летнему мужчине, вероятно, будет предъявлено обвинение в оскорблении конституционного органа Республики Польша в связи с угрозами в адрес президента Республики Польша,

– заявили правоохранители.

Украинцу может грозить штраф или лишение свободы на срок до 2 лет.

К слову, недавно стало известно, что в Нидерландах задержали украинца после нападения с ножом на ресторатора. Инцидент произошел еще 10 апреля 2026 года.

Также ему вручили уведомление о подозрении по делу двухлетней давности, связанному с исчезновением еще одного мужчины.