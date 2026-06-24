Украинка выбросила свой паспорт "в мусор"

Польская блогерша украинского происхождения Анастасия Верниковская из-за скандала между властями двух стран написала пост, в котором якобы выразила свою политическую позицию и выбросила в мусорный бак свой украинский заграничный паспорт. Пост до сих пор сохранился на странице Анастасии в Facebook.

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Женщина уже давно живет в Польше и после скандала, связанного с возвращением Владимиром Зеленским "Ордена Белого Орла", заявила, что стыдится украинских властей. Свой протест против действий Зеленского и других чиновников она выразила публично, выбросив украинский паспорт в мусорный мешок.

Кроме того, Анастасия пишет, что за 10 лет проживания в Польше начала чувствовать себя гражданкой именно этого государства по менталитету.

По мнению женщины, украинские власти должны были бы публично извиниться перед Варшавой, а не раздувать из этого скандал.

Учитывая прошлое и помощь, которую они получили и продолжают получать, поступать таким образом — это позор и стыд! И я никому не угождаю! Поэтому я рассердилась и таким образом выражаю своё мнение,

– подчеркнула блогерша.

Анастасия понимала, что её действия вызовут критику. А когда гневные комментарии по поводу поступка женщины действительно "посыпались" под постом, она записала ещё одно видео. Блогер заявила об уважении к прошлому и о том, что помощь Польши не ценится должным образом. Она говорит, что украинский лидер должен был сначала извиниться, а не таким образом возвращать орден.

К слову, в комментариях женщине писали, что она противоправно осквернила государственный документ и государство, за которое ежедневно сражаются защитники. Кроме того, Анастасию обвиняли в распространении российской пропаганды.

Скандал не обошёлся блогерше без последствий. Так, на Анастасию Верниковскую подали несколько жалоб в Службу безопасности Украины. Теперь ей могут отказать в пересечении границы осенью, когда женщина собиралась приехать в Украину.

Отметим, что позиция женщины относительно действий украинских властей в соответствии с украинской Конституцией поддерживается, поскольку свобода слова остается одним из основных прав человека. Мнения людей о ситуации между Украиной и Польшей могут различаться, и мы, как правовое государство, не можем обвинять никого в "неправильности".

Главное о скандале между Украиной и Польшей вокруг Ордена Белого Орла

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Все из-за скандала вокруг решения Украины о присвоении подразделению ССО имени Героев УПА, которое в Варшаве расценили как неприемлемое. Зеленский в ответ заявил, что не будет оспаривать решение Польши, но награда была символом поддержки Украины в войне.

Навроцкий публично обратился к Зеленскому на фоне конфликта. Польская сторона отрицает трактовку ситуации как внутриполитической игры или антипольской кампании.

Пресс-секретарь Навроцкого Рафал Лескевич сообщил, что в Варшаве получили орден Белого Орла и будут хранить его в Управлении наград и назначений.