Українка викинула "в сміття" свій паспорт

Польська блогерка українського походження Анастасія Вєрніковська через скандал між владою двох країн написала пост, де нібито висловила свою політичну позицію й викинула в смітник свій український закордонний паспорт. Пост ще зберігся на сторінці Анастасії у фейсбуці.

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Жінка тривалий час живе в Польщі й після скандалу щодо повернення Володимиром Зеленським "Ордену Білого Орла" вона заявила, що відчуває соромом за українську владу. Свій протест проти дій Зеленського та інших посадовців вона показала публічно, викинувши у сміттєвий пакет український паспорт.

Крім того, Анастасія пише, що за 10 років проживання в Польщі почала відчувати себе громадянкою саме цієї держави за менталітетом.

На думку жінки, українська влада мала б публічно попросити вибачення перед Варшавою, а не робити з цього скандал.

Зважаючи на минуле та допомогу, яку вони отримали й продовжують отримувати, робити такі речі – сором і ганьба! І я нікому не догоджаю! Тому я розлютилася і таким чином висловлюю свою думку,

– наголосила блогерка.

Анастасія розуміла, що її дії викличуть критику. А коли гнівні коментарі щодо вчинку жінки дійсно "посипалися" під постом, вона записала ще одне відео. Блогерка заявила про повагу до минулого й знецінення допомоги Польщі. Вона каже, що український лідер мав спершу попросити вибачення, а не таким чином повертати орден.

До слова, в коментарях жінці писали, що жінка протиправно наругалася над державним документом і державою, за яку щодня борються захисники. Крім того, Анастасію звинувачували в поширенні російської пропаганди.

Скандал не закінчився для блогерки без наслідків. Так на Анастасію Вєрніковську подали кілька скарг до Служби безпеки України. Тепер їй можуть відмовити в перетині кордону восени, коли жінка збиралася приїхати в Україну.

Зазначимо, що позиція жінки щодо дій української влади згідно з українською Конституцією підтримується, бо свобода слова залишається одним з головних прав людини. Думки людей щодо ситуації між Україною та Польщею можуть різнитися й звинувачувати в "неправильності" ми, як правова держава, нікого не можемо.

Головне про скандал України та Польщі щодо Ордену Білого Орла

Президент Польщі Кароль Навроцький вирішив позбавити Володимира Зеленського Ордену Білого Орла. Усе через скандал довкола українського рішення про надання підрозділу ССО імені Героїв УПА, що у Варшаві розцінили як неприйнятне. Зеленський у відповідь заявив, що не буде сперечатися з рішенням Польщі, але нагорода була символом підтримки України у війні.

Навроцький публічно звернувся до Зеленського на тлі конфлікту. Польська сторона заперечує трактування ситуації як внутрішньополітичної гри чи антипольської кампанії.

Речник Навроцького Рафал Лескевич розповів, що у Варшаві отримали орден Білого Орла й зберігатимуть його в Управлінні нагород і призначень.