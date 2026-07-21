Про це інформує Rzeczpospolita.

Що відомо про інцидент?

Увечері 17 липня чоловік, який їхав трамваєм, став свідком публічних образ на адресу українця. Небайдужий поляк заступився за хлопця й зробив 3 чоловікам зауваження.

Це призвело до конфлікту. Невідомі витягли чоловіка з транспорту на зупинці на вулиці Курпінського та побили його.

Як повідомила поліція, унаслідок інциденту й отриманих травм потерпілий втратив пам'ять. Наступного дня він звернувся до правоохоронців.

Поліціянти опитали свідків, вилучили відео з камер спостереження й готуються проаналізувати записи із самого трамвая, щоб ідентифікувати нападників.

Інші подібні випадки

У польському Плоцьку чоловік напав на 15-річного українця через те, що підліток розмовляв українською. Мати потерпілого заявила, що після цього випадку боїться розмовляти українською на вулицях Плоцька.

Нещодавно у Вроцлаві група молодиків побила 19-річного українця після того, як почула його розмову українською телефоном. Ще один випадок стався в Бельсько-Бялій, де чоловік ображав українських підлітків в автобусі через їхнє походження.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочек заявив, що в країні зростає кількість злочинів на ґрунті ненависті. За перші шість місяців року поліція зафіксувала 180 звернень щодо нападів та образ українців – це більш ніж на 30% більше, ніж за аналогічний період торік.