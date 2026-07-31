Про це пише видання Wirtualna Polska.

Що відомо про побиття українки в Польщі?

Інцидент стався на сходах по вулиці Железній у польській Гдині. За даними місцевих правоохоронців, невідомий чоловік ззаду накинувся на 40-річну українку, коли вона записувала голосове повідомлення українською мовою. Він двічі вдарив її по голові дерев'яною палицею для ходьби, після чого втік у невідомому напрямку.

На місце події виїхали поліцейські та криміналісти, які провели огляд, вилучили докази та зафіксували наслідки нападу. Постраждалу негайно доправили до Міської лікарні в Гдині. Після надання необхідної медичної допомоги та обстеження жінку відпустили додому, загрози її життю немає. За словами речника місцевої поліції Марека Кобялка, зібрані докази поки не вказують на те, що напад був вчинений з мотивів національної ненависті.

У мережі з'явилися кадри з місця події, де закривавлена жінка розповідає, що навіть не встигла розгледіти нападника, адже він підступно вдарив її зі спини. "Тверде, страшенно тверде", – описала вона предмет, яким їй завдали ударів. Поліція продовжує перевірку всієї інформації та розшукує нападника.

Обережно, чутливі кадри! У Польщі жорстоко побили жінку через українську мову: дивіться відео

Інші випадки нападів на українців у Польщі

У Польщі поліція затримала 46-річного чоловіка, якого підозрюють в образах і погрозах двом українцям під час будівельних робіт поблизу Кракова. За даними Onet, він називав українців "бандерівцями" та погрожував їм, після чого будівельна компанія його звільнила.

В аеропорту Малаги двоє польських пасажирів ображали українку та її матір після конфлікту під час рейсу Краків – Малага. За словами українки, після приземлення один із чоловіків продовжував вигукувати образи, а коли вона почала знімати подію, вдарив її по руці та намагався перешкодити відеозйомці.

У Вроцлаві троє поляків жорстоко побили українське подружжя, ймовірно через їхню національність. Двох нападників затримали та заарештували на три місяці, третього підозрюваного ще розшукують. Постраждала українка отримала серйозні травми, у неї та її чоловіка також підозрюють струс мозку.

У польській Легниці поліція розслідує напад на двох 13-річних українок. За словами матері, невідома жінка спершу зробила дівчатам зауваження через українську мову, а потім ударила одну з них та ще двох дітей, які намагалися захистити підлітків.