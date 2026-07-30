Про це написало видання Onet 30 липня.

Що відомо про інцидент?

Постраждалі громадяни України працювали на будівництві поблизу міста Скавіна.

Справа стала публічною після того, як у соціальних мережах з'явилося відео з місця події. На кадрах було видно, як чоловік у будівельній касці й жилеті ображав українців, називав їх "бандерівцями", посилав на війну і кричав, що їх чекає Путін.

Громадяни звернулися до польських правоохоронців із заявою наступного дня після конфлікту, 25 липня.

Поліція отримала записи з камер спостереження, опитала свідків та розшукала чоловіка. Там пообіцяли відкрити провадження за фактом погроз, а також "дискримінаційних висловлювань через національність".

Не залишилася осторонь й будівельна компанія. Там заявили, що фігуранта звільнили.

Представники також підкреслили, що його поведінка не відповідає принципам компанії, і всі прояви агресії та насильства рішуче засуджуються.

Обережно, нецензурна лексика! Поляк ображав українців: дивіться відео

Нагадаємо, що поліція Польщі затримала 40-річного чоловіка через дописи в соцмережах із закликами до вбивства та образами президента Зеленського. Він пояснив, що діяв під впливом емоцій і тепер шкодує про скоєне.