Про це пише видання RMF FM.

Що відомо про затримання чоловіка, який погрожував Зеленському?

Затримання відбулося 30 липня на Сондеччині. Поліцейські зібрали матеріали, що стосуються активності 40-річного чоловіка в соціальних мережах. На підставі зібраних доказів йому висунули звинувачення у публічному підбурюванні до скоєння вбивства та образі президента України.

Під час процесуальних дій чоловік висловив каяття. За словами речниці поліції, він пояснив правоохоронцям, що діяв під впливом емоцій і тепер шкодує про скоєне. У разі доведення вини чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі. Провадження у справі здійснюється під наглядом районної прокуратури в Мушині. Наразі тривають процесуальні дії, остаточне рішення щодо вини чоловіка має ухвалити суд.

Зазначимо, у середу 29 липня український президент перебував з візитом у Любліні, де відбулись його переговори з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Нагадаємо, у Польщі зростають антиукраїнські настрої. Дедалі частіше фіксуються випадки нападу на громадян України. Зокрема, у Вроцлаві жорстоко побили двох українців – Анастасію та Максима. За словами матері дівчини, нападниками були троє поляків, а причиною стала українська вимова потерпілих. Анастасія та Максим отримали тяжкі травми, зокрема дівчині наклали шви на шию, є підозра на струс мозку.

Також поблизу Скавіни стався напад на українських будівельників. Чоловік ображав українців, вигукував ксенофобські фрази та вступив із ними в бійку. Двоє українців звернулися до поліції, після чого відкрили кримінальне провадження за погрози та дискримінацію за національною ознакою. Компанія, де працював нападник, після перегляду відео припинила з ним співпрацю.

Крім того, в аеропорту Малаги двоє поляків, за словами українки, ображали її та матір після зауваження через агресивну поведінку під час польоту. Після приземлення конфлікт продовжився: чоловіки вигукували образи на адресу українок, а один із них намагався перешкодити зйомці та вдарив дівчину по руці.