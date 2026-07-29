Про інцидент розповіла українка Анна Гальченко на своїй сторінці в Instagram.

Що відомо про конфлікт в аеропорту?

Йдеться про рейс Ryanair FR2589 Краків – Малага.

За словами українки, двоє пасажирів протягом усього польоту поводилися "неадекватно, гучно та агресивно". Мати дівчини зробила їм зауваження та покликала стюарда, адже поруч також летіла жінка з маленькою дитиною.

Після цього, як розповідає Анна, вони почали ображати її мати.

За її словами, після приземлення конфлікт продовжився в аеропорту Малаги: один із пасажирів назвав жінку "k**wa ukrainska", а дорогою через термінал продовжував вигукувати образи.

Щойно я втрутилася, в мій бік пролунала фраза: "Jesteś ukraińską prostytutką",

– додала Анна.

Коли дівчина почала знімати конфлікт на телефон, чоловік також почали бити її по руці та намагався перешкодити зйомці.

Дуже прикро, що мені доводиться висвітлювати таку ситуацію, адже я маю польських друзів і не можу стверджувати, що всі поляки такі. Проте мовчати я також не буду, адже подібні випадки, на жаль, трапляються дедалі частіше,

– йдеться в дописі дівчини.

За її словами, громадяни повинні нести відповідальність за таку поведінку.

Напад на українок в аеропорту: дивіться відео

Нагадаємо, це вже не перший подібний інцидент. Зокрема, днями у Вроцлаві пару українців жорстоко побили в магазині через український акцент. У постраждалих діагностували тяжкі травми, також була підозра на струс мозку.

Після нападу Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулося до польських правоохоронців із закликом оперативно розслідувати обставини злочину. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також доручив дипломатам забезпечити необхідну допомогу постраждалим громадянам.

Тим часом у місті Легниця поліція розслідує обставини ще одного нападу на двох 13-річних громадянок України – їх вдарила невідома жінка. За даними ЗМІ, перед нападом зловмисниця зробила підліткам зауваження через те, що вони розмовляли українською мовою.