У нас були важкі часи, але він був дуже милим, – Трамп про зустріч з Зеленським
Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели тривалу зустріч. Президент США заявив, що вони не обговорювали завершення війни.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Трампа на саміті НАТО.
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Трамп неочікувано охарактеризував зустріч з Зеленським
Дональд Трамп заявив, що не обговорював припинення вогню із Зеленським, зазначивши, що "просто хотів побачити, як у нього справи".
Він назвав зустріч "приємною" не дивлячись на те, що у лідерів "були невеликі важкі часи".
Зеленський був дуже милим, як ніколи. Це була чудова зустріч,
– вказав президент США.
За словами американського лідера, Зеленський веде дуже складну війну, але він успішний.
Водночас Дональд Трамп висловив намір поговорити з Путіним, аби "подивитися, чи зможемо ми покласти цьому край" – маючи на увазі війну в Україні.