У WP оцінили "якість" сил, якими Росія розпочала літній наступ в Україні

Попри значну перевагу у живій силі та техніці Росія має низку проблем в армії, які не дозволяють їй розраховувати на великі успіхи в Україні. Без додаткової мобілізації та допомоги північнокорейців значних просувань окупантам годі чекати.

Незалежний російський військовий аналітик Іван Матвєєв прогнозує, що літній наступ Росії не принесе проривів. За його словами, армія Кремля не здатна проводити складні операції через слабку розвідку, нестачу ресурсів, корупцію, логістичні збої та погану підготовку, передає 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

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Без мобілізації не обійтися

Експерт каже, що масові штурми – це єдина стратегія, завдяки якій російська армія може принаймні повільно просуватися вперед. Він каже, що в окупаційному війську багато солдатів, однак їхня підготовка нікчемна.

За останні місяці російські військові блогери та незалежні телеграм-канали систематично описують проблеми військової культури: генерали фальсифікують звіти про захоплення сіл, солдатів кидають у "м'ясні штурми", а погана логістика на фронті призводить до загибелі поранених.

Командирів часто описують як корумпованих – вони вимагають хабарі, аби звільнити солдатів від смертельних атак, застосовують покарання, зокрема ув'язнення в клітках або так зване "обнулення" – вбивство чи відправлення на самогубні атаки.

Внаслідок цього серед особового складу російської армії спостерігається низький моральний дух, дезертирство, масове пияцтво та наркоманія.

Найбільша проблема, про яку вже рік говорять так звані воєнні блогери, – нестача живої сили. Вони кажуть, що новобранці – це переважно алкоголіки, наркозалежні, люди з поганим здоров'ям або такі, що давно не придатні до служби.

Попри те, що Москва витрачає 40% бюджету на війну та безпеку, фінансування спорядження — також проблема. Солдати змушені покладатися на онлайн-збори волонтерів, аби придбати дрони, бронежилети, смартфони, автомобілі, аптечки, генератори, акумулятори та термінали Starlink. Але люди в Росії дедалі менше готові донатити.

Хоча Росія зараз має перевагу у війні завдяки чисельності, боєприпасам і ракетам, її позиції на передовій, за оцінкою західних аналітиків, свідчать, що літній наступ може провалитися. Приклад – спроба просунутися до міста Суми, яка захлинулася.

Окупанти досі не знайшли, як проводити великі штурми без того, щоб їх не знищили українські дрони чи артилерія.

Деякі військові блогери стверджують, що без нової мобілізації або участі додаткових північнокорейських сил просування неможливе. У березні понад 10 тисяч північнокорейських військових допомогли вибити ЗСУ з західної Росії.

Попри важкі умови, набір у російську армію триває через високі зарплати та великі підйомні – понад 3 мільйони рублів (понад 38 тисяч доларів).

"Я б порівняв це з виграшем у лотерею", – каже Матвєєв. – "Пропаганда постійно повторює, що на фронті все добре, і люди вірять, що їм пощастить".