Росія спробує оточити Суми: у НАТО відповіли, чи це реально

Окупанти намагаються наступати на Сумщині. У НАТО прогнозують, що у найближчі місяці будуть ворожі спроби оточити Суми, розширивши лінію фронту на півночі та північному сходу від міста.

Росіяни мають тактичні просування на Сумщині, втім ці атаки дуже сильно їх виснажують. Про це заявив високопосадовець Альянсу журналістам на умовах анонімності, передає 24 Канал із посиланням на Українську правду.

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Чи можливе оточення Сум

Представник НАТО також підкреслив, що "оточення Сум найближчим часом не видається імовірним і можливим".

Хоча Росія продовжує постійно просуватися на півночі та сході, за останні два місяці лінія фронту не зазнала значних змін.

В Альянсі вказують на зростання рівня втрат в окупантів. Це в середньому – 1300 щодня. Такий високий показник зумовлений тактикою ворога, в основі якої – штурми зі значним відсотком загиблих.

Чиновник підтвердив, що загальні втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення сягнули мільйона осіб, з них – близько 250 тисяч загиблих.

Крім того, у НАТО кажуть, що Україна просувається у Курській області у районі Тьоткіно, що також стримує наступ противника.