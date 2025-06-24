Россияне имеют тактические продвижения на Сумщине, впрочем эти атаки очень сильно их истощают. Об этом заявил чиновник Альянса журналистам на условиях анонимности, передает 24 Канал со ссылкой на Украинскую правду.

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Возможно ли окружение Сум

Представитель НАТО также подчеркнул, что "окружение Сум в ближайшее время не представляется вероятным и возможным".

Хотя Россия продолжает постоянно продвигаться на севере и востоке, за последние два месяца линия фронта не претерпела значительных изменений.

В Альянсе указывают на рост уровня потерь у оккупантов. Это в среднем – 1300 ежедневно. Такой высокий показатель обусловлен тактикой врага, в основе которой – штурмы со значительным процентом погибших.

Чиновник подтвердил, что общие потери России с начала полномасштабного вторжения достигли миллиона человек, из них – около 250 тысяч погибших.

Кроме того, в НАТО говорят, что Украина продвигается в Курской области в районе Теткино, что также сдерживает наступление противника.