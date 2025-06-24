Политолог Олег Саакян подчеркнул в разговоре с 24 Каналом, что встреча Владимира Зеленского с лидерами стран Европы является элементом более глубокого сотрудничества вне институтов НАТО, но используя их. Также Владимир Зеленский лично примет участие в саммите Альянса в Гааге и должен встретиться там с Дональдом Трампом.

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Это жесткая реальность

Саакян отметил, что украинцы должны быть осознавать, что нашу страну в НАТО сейчас не возьмут. Соответственно в российско-украинской войне, по крайней мере на этом ее витке, мы один на один при поддержке партнеров, но без союзников.

Это надо воспринять как жесткую реальность, и Украина это и демонстрирует. Наше государство понимает правила, по которым живет мир, пытается жить и побеждать в условиях войны. А также усиливаться, наращивая геополитическую влиятельность и военную мощь,

– отметил политолог.

Такая встреча миниНАТО внутри Альянса – это, по его словам, и есть "коалиция решительных".

Кроме того, существует формат JEF (Объединенные экспедиционные силы) – это совместная экспедиционная миссия под председательством Великобритании, объединение североевропейских и балтийских стран.

Объединенные экспедиционные силы (JEF) Объединение создано в 2015 году Великобританией. В его состав входят страны – члены НАТО: Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия. JEF при необходимости может развернуть более 10-тысячного войска для проведения гуманитарных миссий или боевых операций. Оно может действовать самостоятельно, или в поддержку НАТО, или миротворческих сил ООН.

"Это объединение внутри НАТО – более активное, гибкое и решительное, ведь оно создавалось для противодействия угрозам на Севере и как элемент преодоления неповоротливости, сложности и нерешительности в целом НАТО", – пояснил он.

В рамках JEF также обсуждаются возможности интенсификации сотрудничества с Украиной, в частности то, что она может стать, например, ассоциированным членом объединения.

Сейчас формируется несколько контуров взаимодействия, начиная от двусторонних отношений – с Британией, Германией, Францией по совместному производству вооружения, открытию предприятий на территории Украины, обучению, которое уже проводится на территории этих стран,

– отметил Олег Саакян.

Также – "коалиция решительных", в рамках которой обсуждаются вопросы, выходящие даже за пределы военной поддержки. Речь идет, как подчеркнул политолог, о координации действий, взаимопомощи и противодействии более широкому спектру гибридных угроз.

При этом НАТО остается "зонтиком" – политической и организационной структурой, но без надежд на то, что Альянс станет или лидером, или ключевым локомотивом поддержки Украины.

Напомним, что президент Украины находится в Нидерландах на саммите НАТО. Во время своего выступления на Форуме оборонных индустрий, он призвал страны НАТО инвестировать в производство украинского оружия. Владимир Зеленский отметил, что потенциал украинского оборонного производства "превышает 44 миллиарда долларов". Это – почти 1 000 военных средств: от артиллерии – до дронов и ракет. В то же время около 40% потенциала не имеют должного финансирования.