Встреча должна состояться на следующей неделе. Об этом сообщили на официальном портале офиса Джонсона.

Внимание Джонсон опасается, что Россия может использовать в Украине химическое оружие

В частности, британский премьер примет лидеров Объединенного экспедиционного корпуса (JEF), в который входят представители:

Дании;

Финляндии;

Эстонии;

Исландии;

Латвии;

Литвы;

Нидерландов;

Швеции;

Норвегии.

Будут говорить о войне в Украине

Они обсудят ряд вопросов, в частности, войну в Украине, долгосрочную энергетическую безопасность и то, как они могут помочь Украине восстановиться после войны.

Также ожидается, что лидеры согласятся на то, чтобы провести дополнительные военные учения в Северной Атлантике и Балтийском море.

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