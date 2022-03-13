Зустріч має відбутись вже наступного тижня. Про це повідомили на офіційному порталі офісу Джонсона.
Увага Джонсон побоюється, що Росія може застосувати в Україні хімічну зброю
Зокрема, британський прем'єр прийме лідерів Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF), до якого входять представники:
- Данії;
- Фінляндії;
- Естонії;
- Ісландії;
- Латвії;
- Литви;
- Нідерландів;
- Швеції;
- Норвегії.
Говоритимуть про війну в Україні
Вони обговорять низку питань, зокрема війну в Україні, довгострокову енергетичну безпеку та те, як вони можуть допомогти Україні відновитись після війни.
Також очікується, що лідери погодяться на те, щоб провести додаткові військові навчання у Північній Атлантиці та Балтійському морі.
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