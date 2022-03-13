Зустріч має відбутись вже наступного тижня. Про це повідомили на офіційному порталі офісу Джонсона.

Увага Джонсон побоюється, що Росія може застосувати в Україні хімічну зброю

Зокрема, британський прем'єр прийме лідерів Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF), до якого входять представники:

Данії;

Фінляндії;

Естонії;

Ісландії;

Латвії;

Литви;

Нідерландів;

Швеції;

Норвегії.

Говоритимуть про війну в Україні

Вони обговорять низку питань, зокрема війну в Україні, довгострокову енергетичну безпеку та те, як вони можуть допомогти Україні відновитись після війни.

Також очікується, що лідери погодяться на те, щоб провести додаткові військові навчання у Північній Атлантиці та Балтійському морі.

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