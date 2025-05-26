The Hill назвало найімовірніших наступників Трампа у 2028 році

Президент США Дональд Трамп говорить, що зарано поки думати про наступника від республіканців на виборах у 2028 році. Утім, він припускає, що можливими претендентами є віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо.

Видання The Hill назвало особи семи найімовірніших наступників Трампа у 2028 році, передає 24 Канал. Серед них, крім вищезгаданих, опинилися Дональд Трамп-молодший, Рон ДеСантіс, Гленн Янгкін, Крісті Ноем, Браян Кемп.

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Хто може стати наступником Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Як нагадують у виданні, розмови про нього як про наступника Дональда Трампа тривають з моменту, коли останній оголосив його своїм віцепрезидентом на виборах у 2024 році. Трамп натякнув, що Венс може стати його наступником у 2028 році, але прямої підтримки не було.

"Колишній критик Трампа, який перетворився на його прибічника, вже був провідним провідником економічного популізму та міжнародного ізоляціонізму Трампа, і він використовував трибуну як мегафон для просування порядку денного Трампа "Америка понад усе", – ідеться у статті.

Держсекретар США Марко Рубіо

The Hill пише, що чинний президент збільшив вплив Рубіо у своїй новій адміністрації, нещодавно зробивши його єдиною людиною, окрім Генрі Кіссінджера, яка одночасно обіймала посаду держсекретаря та радника з нацбезпеки. Але у MAGA вважають Рубіо недостатньо відданим справі.

Відомо, що критики й досі пригадують йому минуле суперництво з Трампом. Трамп і Рубіо балотувалися один проти одного на праймеріз Республіканської партії у 2016 році та палко критикували один одного. Утім, як зазначають, відтоді їхні стосунки значно змінилися.

Марко Рубіо підтримав Дональда Трампа, а не губернатора Флориди Рона ДеСантіса прямо перед кокусами в Айові, що стало ключовим кроком на його шляху до кабінету міністрів.

Дональд Трамп-молодший

Минулого тижня старший син Трампа під час виступу на Катарському економічному форумі розбурхав припущення, що може мати президентські амбіції. Згодом Дональд Трамп-молодший заявив, що не розглядає можливість балотуватися у президенти у 2028 році.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс

Згідно з оприлюдненою інформацією, праймеріз Республіканської партії між Трампом і ДеСантісом стали неприємними і особистими, але президент швидко пробачив свого колишнього суперника після того, як губернатор Флориди зняв свою кандидатуру і підтримав Трампа.

Попри те, що деякі республіканці розглядають губернатора Флориди як потенційного президента, праймеріз 2024 року все ще є значною перешкодою, якщо він хоче отримати підтримку Трампа. Утім, вони обидва зробили кроки для зміцнення своїх відносин.

Зазначається, що ДеСантіс зробив активні кроки для приведення штату у відповідність до імміграційних пріоритетів Трампа.

Губернатор Вірджинії Гленн Янгкін

Гленн Янгкін вважався тим, хто запропонував республіканцям план перемоги в штатах, що підтримують синіх, після виборів 2021 року, делікатно тримаючи Трампа на відстані під час своєї передвиборчої кампанії.

Він відмовився від участі у президентських виборах у 2024 році після того, як пофліртував з цією ідеєю, уникаючи потрапляння під приціл Трампа. Але він може балотуватися у 2028 році. Зараз же перебуває на посаді губернатора Вірджинії з обмеженим терміном повноважень.

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем

Крісті Ноем, колишня губернаторка Південної Дакоти, була однією з найпалкіших захисниць Трампа, також розглядалася як потенційна кандидатка на минулих президентських виборах. Трамп призначив її на посаду очільниці Міністерства внутрішньої безпеки.

Вона захищала підхід адміністрації Трампа до справи Кілмара Абрего Гарсіа, якого помилково депортували до Сальвадору, і намагалася заборонити Гарвардському університету приймати на навчання іноземних студентів.

Губернатор Джорджії Браян Кемп

Нещодавно, у травні, Кемп натякнув, що він може покласти око на Білий дім у 2028 році після того, як відмовився балотуватися до Сенату наступного року. Він не голосував за Трампа на праймеріз, заявивши, що "перегони вже закінчилися, коли відбулися праймеріз". Через це Трамп облаяв Кемпа.

Попри цей конфлікт, їм вдалося налагодити стосунки перед виборами, висловлюючи один одному слова підтримки в ефірі Fox News та у Truth Social. Також Кемп взяв участь у зборі коштів для Трампа.