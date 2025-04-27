Наступний тиждень стане вирішальним, – Рубіо оцінив прогрес у мирних переговорах

Держсекретар США Марко Рубіо впевнений, що наступний тиждень буде ключовим у російсько-українській війні. Політик переконаний, що сторони наближаються до мирної угоди.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Марко Рубіо в ефірі NBC News.

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Рубіо дав оцінку нинішньому прогресу у переговорах

За словами Марко Рубіо, наступний тиждень буде вирішальним у переговорах щодо досягнення угоди про припинення російсько-української війни.

Це буде справді важливий тиждень, протягом якого нам потрібно буде визначитися, чи хочемо ми надалі брати участь у цьому процесі, чи настав час зосередитися на інших питаннях, які є такими ж важливими, а в деяких випадках навіть важливішими. Ми хочемо, щоб усе вдалося,

– сказав держсекретар США.

Рубіо вказав, що є підстави для оптимізму, але є і "підстави для реалістичної оцінки". Він наголосив, що США близькі до мети, але поки що недостатньо.

На думку держсекретаря, Україна та Росія загалом ближчі до мирної угоди, ніж за останні три роки, а мирна угода повинна бути укладена найближчим часом.

Водночас Марко Рубіо зазначив, що США не запроваджували санкції проти Росії, тому що сподіваються зблизити сторони конфлікту.

"Як тільки ви починаєте робити такі речі, ви йдете від цього – тепер ви прирекли себе ще на два роки війни, і ми не хочемо, щоб це сталося... Ніхто інший не розмовляє з обома сторонами, крім нас", – наголосив Рубіо.