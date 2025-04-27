Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Марко Рубио в эфире NBC News.

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Рубио дал оценку нынешнему прогрессу в переговорах

По словам Марко Рубио, следующая неделя будет решающей в переговорах по достижению соглашения о прекращении российско-украинской войны.

Это будет действительно важная неделя, в течение которой нам нужно будет определиться, хотим ли мы в дальнейшем участвовать в этом процессе, или пришло время сосредоточиться на других вопросах, которые являются такими же важными, а в некоторых случаях даже важнее. Мы хотим, чтобы все удалось,

– сказал госсекретарь США.

Рубио указал, что есть основания для оптимизма, но "есть и основания для реалистичной оценки". Он отметил, что США близки к цели, но пока недостаточно.

По мнению госсекретаря, Украина и Россия в целом ближе к мирному соглашению, чем за последние три года, а мирное соглашение должно быть заключено в ближайшее время.

В то же время Марко Рубио отметил, что США не вводили санкции против России, потому что надеются сблизить стороны конфликта.

"Как только вы начинаете делать такие вещи, вы уходите от этого – теперь вы обрекли себя еще на два года войны, и мы не хотим, чтобы это произошло... Никто другой не разговаривает с обеими сторонами, кроме нас", – подчеркнул Рубио.