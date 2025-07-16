У Європі не знали про план Трампа щодо купівлі зброї для України, – Reuters

Президент США Дональд Трамп запропонував нову схему допомоги Україні – європейські союзники мають закупити американське озброєння для її потреб. Однак в Європі про ці плани дізналися лише під час пресконференції і наразі ще немає домовленостей, хто і яку зброю передаватиме.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Який задум Трампа щодо озброєння України?

Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 14 липня Дональд Трамп заявив, що США нададуть Україні озброєння на "мільярди доларів". Однак закуплять та розподілять його країни-члени Альянсу. Зокрема, Трамп зазначив, що Україні можуть передати до 17 систем ППО Patriot.

За даними джерел видання, попередній план, який розробили Трамп і Рютте останніми днями, був позитивно сприйнятий Україною та її союзниками. Багато хто звернув увагу на зміну риторики Трампа, який ще донедавна захоплено відгукувався про главу Кремля Володимира Путіна.

Втім, після оприлюднення ініціативи стало очевидно, що йдеться радше про рамкову програму, а не детальний план. Наскільки суттєвою виявиться будь-яка підтримка для України, залежатиме від майбутніх переговорів про те, хто яке обладнання надаватиме.

Як завжди, у таких речах диявол криється в деталях,

– заявив посол країни північної Європи у Вашингтоні.

Під час розмови в Овальному кабінеті Рютте також назвав шість країн НАТО – Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди та Канаду, – які вже висловили готовність взяти участь у схемі закупівлі зброї.

Чи знали у Європі про задум Трампа?

Високопоставлені джерела в посольствах двох країн НАТО, згаданих Рютте, повідомили агентству, що дізналися про план Трампа лише після оголошення. Ймовірно, навіть найближчі союзники США почули про цю ініціативу в режимі реального часу.

У мене чітке відчуття, що нікого заздалегідь не проінформували про точні деталі, і я також підозрюю, що всередині адміністрації вони лише зараз починають розбиратися, що це означає на практиці,

– зазначив інший європейський посол.

Колишній посол США в НАТО Курт Волкер вважає, що Трамп намагається знайти компроміс між підтримкою України та політичними реаліями всередині Республіканської партії. За його словами, гарантування європейськими союзниками постачання озброєнь США "дуже відповідає тому, що Трамп говорив під час передвиборчої кампанії", під час якої він наполягав на збільшенні витрат європейських країн на оборону.

За словами Волкера, Україна може отримати від 12 до 13 батарей систем Patriot, однак їхнє постачання може затягнутися на рік.

Один із представників НАТО заявив, що передача озброєнь координуватиметься через спеціальний механізм - "Допомога НАТО у сфері безпеки та навчання для України".

"Кілька європейських країн, включно з Німеччиною, Норвегією, Данією, Нідерландами, Швецією, Великою Британією, Канадою та Фінляндією, вже зобов’язалися підтримати цю ініціативу", – сказав чиновник.

Він також додав, що "деталі все ще обговорюються".