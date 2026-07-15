Наш сигнал дуже чіткий, – у НАТО розкрили, як тиснуть на Путіна, щоб переконати закінчити війну

НАТО має чітку позицію щодо того, які кроки дозволять наблизити мир в Україні. Всі вони пов'язані із планомірним впливом на Росію.

Про це розповіла 24 Каналу заступниця Генсека НАТО Радмила Шекеринська, наголосивши, як Україна поступово переконує Росію піти на поступки у війні. Нагадаємо, що на саміті НАТО канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що Альянс продовжить допомагати Україні. Водночас у Росії немає жодних шансів виграти цю війну.

НАТО залишається оборонним союзом

Шекерінська зазначила, що сьогодні багато країн-союзників протидіють Росії через введення санкцій, продовження підтримки України, а також зміцнення власної оборони.

Ми маємо й далі тиснути на Росію,

– підкреслила вона.

На саміті НАТО в Анкарі головною темою, за її словами, була трансформація Альянсу. Втім, одна річ має бути незмінною: НАТО було і залишається оборонним союзом.

Ми посилюємо наші можливості зі стримування та оборони, тому що бачимо, як Росія поводилася протягом останніх років. Але наш сигнал дуже чіткий: ми стаємо сильнішими й захистимо себе від будь-якого противника, який спробує перевірити нашу систему стримування та оборони. Саме такі дії потрібні для того, щоб переконати Володимира Путіна у тому, що він не зможе досягти перемоги, продовжуючи цю війну,

– впевнена заступниця Генсека НАТО.

Водночас завдяки успішним операціям українських Збройних Сил, які перенесли війну ближче до території Росії, було продемонстровано, що агресія має свої наслідки. Також вони показали, що Росія через рішення керівництва вже втратила від 30 до 35 тисяч особового складу. Тому, як зауважила вона, все це має переконати Кремль у тому, що йому значно вигідніше сісти за стіл переговорів і домовитися про справедливий та тривалий мир.

Перспективи на членство в НАТО стали віддаленішими

Україна доклала дуже багато зусиль і довела у важких випробуваннях, що має бути членом НАТО. На саміті в Анкарі Володимир Зеленський закликав прийняти Україну до Північноатлантичного альянсу.

Водночас Радмила Шекеринська відзначила, що НАТО взяло на себе відповідні зобов'язання. Проте для того, щоб Україна стала членом Альянсу, необхідний консенсус усіх 32 держав-членів.

"Сьогодні нам потрібно діяти максимально прагматично та зосередитися на тому, чого Україна потребує найбільше, а саме – підтримки", – пояснила вона.

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А після того, за словами заступниці Генсека НАТО, коли завершаться мирні переговори, важливу роль відіграватиме й Коаліція охочих, яка працюватиме над практичним втіленням гарантій безпеки для України.

На саміті НАТО у 2008 році покладалися великі надії на те, що будуть визначені перспективи вступу України до Альянсу. Але згодом вони стали набагато віддаленішими. Саме тому я повторюю всім українським посадовцям, з якими останнім часом зустрічалася: коли здається, що шансів дуже багато – не розслабляйтеся, а коли здається, що шансів майже не залишилося – не впадайте у відчай,

– зауважила Шекеринська.

Вона додала, що головне – зосередитися на безпеці і продовжувати робити те, що Україна вже робить сьогодні: бути сильним гарантом безпеки, важливим безпековим гравцем як у Європі, так і у світі. Саме на цих пріоритетах необхідно зараз зосередити всі свої зусилля. І така робота неодмінно принесе свої результати.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив на саміті в Анкарі, що Україна має бути частиною НАТО, адже у неї є бойовий досвід і оборонні можливості. Президент підкреслив, що українські військові довели свою ефективність, і це свідчить про те, що Україна має долучитися до системи колективної оборони.