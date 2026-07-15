Об этом рассказала "24 Канал" заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская, отметив, как Украина постепенно убеждает Россию пойти на уступки в войне. Напомним, что на саммите НАТО канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Альянс продолжит помогать Украине. В то же время у России нет никаких шансов выиграть эту войну.

НАТО остается оборонительным союзом

Шекеринская отметила, что сегодня многие страны-союзники противодействуют России путем введения санкций, продолжения поддержки Украины, а также укрепления собственной обороны.

Мы должны и дальше оказывать давление на Россию,

– подчеркнула она.

На саммите НАТО в Анкаре главной темой, по ее словам, была трансформация Альянса. Впрочем, одно должно оставаться неизменным: НАТО было и остается оборонительным союзом.

Мы укрепляем наши возможности по сдерживанию и обороне, потому что видим, как Россия вела себя в последние годы. Но наш сигнал очень четкий: мы становимся сильнее и защитим себя от любого противника, который попытается проверить нашу систему сдерживания и обороны. Именно такие действия необходимы для того, чтобы убедить Владимира Путина в том, почему он не сможет одержать победу, продолжая эту войну,

– уверена заместитель генерального секретаря НАТО.

В то же время благодаря успешным операциям украинских Вооруженных Сил, которые перенесли войну ближе к территории России, было продемонстрировано, что агрессия имеет свои последствия. Также они показали, что Россия из-за решений руководства уже потеряла от 30 до 35 тысяч человек личного состава. Поэтому, как отметила она, все это должно убедить Кремль в том, почему ему гораздо выгоднее сесть за стол переговоров и договориться о справедливом и прочном мире.

Перспективы членства в НАТО стали более отдаленными

Украина приложила огромные усилия и доказала в тяжелых испытаниях, что должна стать членом НАТО. На саммите в Анкаре Владимир Зеленский призвал принять Украину в Североатлантический альянс.

В то же время Радмила Шекеринская отметила, что НАТО взяло на себя соответствующие обязательства. Однако для того, чтобы Украина стала членом Альянса, необходим консенсус всех 32 государств-членов.

"Сегодня нам нужно действовать максимально прагматично и сосредоточиться на том, почему Украина нуждается больше всего, а именно – в поддержке", – пояснила она.

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А после того, по словам заместительницы генсека НАТО, когда завершатся мирные переговоры, важную роль будет играть и "Коалиция желающих", которая будет работать над практической реализацией гарантий безопасности для Украины.

На саммите НАТО в 2008 году возлагались большие надежды на то, что будут определены перспективы вступления Украины в Альянс. Но со временем они стали гораздо более отдаленными. Именно поэтому я повторяю всем украинским чиновникам, с которыми в последнее время встречалась: когда кажется, что шансов очень много – не расслабляйтесь, а когда кажется, что шансов почти не осталось – не впадайте в отчаяние,

– отметила Шекеринская.

Она добавила, что главное – сосредоточиться на безопасности и продолжать делать то, что Украина уже делает сегодня: быть сильным гарантом безопасности, важным игроком в сфере безопасности как в Европе, так и в мире. Именно на этих приоритетах необходимо сейчас сосредоточить все свои усилия. И такая работа непременно принесет свои результаты.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил на саммите в Анкаре, что Украина должна стать частью НАТО, ведь у нее есть боевой опыт и оборонные возможности. Президент подчеркнул, что украинские военные доказали свою эффективность, и это свидетельствует о том, что Украина должна присоединиться к системе коллективной обороны.