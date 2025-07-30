У НАТО один шлях: що має зробити Альянс для відповіді на російські провокації

Росія концентрує військові сили в Україні, але стратегічна мета Кремля – дестабілізація всієї Європи. Альянс має зупинити агресора тут, поки він не пішов далі.

Про це 24 Каналу заявив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, наголосивши, що підтримка України – це ключовий інструмент для недопущення російського вторгнення в Європу. Він підкреслив, що брак рішучості з боку Заходу лише підштовхне Кремль до ескалації.

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Чому Росію треба зупинити саме в Україні?

Попри підготовку країн Балтії до можливої агресії з боку Росії, головний удар країни–агресорки зараз спрямований проти України. Мусієнко наголосив, що саме тут і потрібно зупиняти агресора.

Навіть з прагматичної точки зору, коли ми говоримо про недопущення поширення цього конфлікту далі на Європу, то його треба стримувати тут,

– пояснив він.

Він попередив, що відсутність рішучої підтримки України може стати сигналом для Кремля. Тоді Путін спробує розколоти НАТО і спровокувати нову кризу в Європі.

Що має бути наступним кроком Заходу?

Захід уже майже вичерпав формат обмеженої підтримки України. Тепер, за словами Мусієнка, настав час переходити до розміщення іноземних військових контингентів.

Ми дійшли до того, що отримуємо від наших партнерів літаки, системи протиповітряної оборони. А отже, який наступний етап логічний у цій послідовності? Це введення військ,

– пояснив він.

Військовослужбовець зауважив, що такі дії відповідають інтересам європейських країн. Адже безпека регіону залежить від здатності Заходу зупинити Росію саме зараз.

Коли Росія знову буде готова до масштабної війни?

Навіть якщо російські війська зазнають поразки в Україні, агресивна політика Кремля не зникне. Мусієнко попередив, що Москва може відновити наступальні можливості вже до 2030 року.

Європейські аналітики говорять про 3 – 5 років. Тобто максимально це до 2030 року, коли в Росії буде готовність знову-таки почати більш масштабні наступальні дії не тільки проти України, але і країн Заходу,

– зазначив він.

За цей час, наголосив військовослужбовець, Європа повинна зміцнити безпеку за прикладом України. Йдеться про створення систем ППО, розвиток дронів і аналіз досвіду російсько-української війни.

Чому Україна залишається головним бар'єром для Путіна?

Європейські країни вже роблять кроки для зміцнення оборони: закуповують зброю, відновлюють призов, будують укріплення. Однак, за словами Мусієнка, ці заходи дадуть результат не раніше 2026 – 2028 років, тоді як ключ до стримування Росії – саме підтримка України зараз.

Вони уклали контракти зі Сполученими Штатами, Францією, Британією, Південною Кореєю… Але при цьому всьому це ж перспектива, розумієте? Воно все одно вимірюється на 2026 рік, на 2027, на 2028,

– пояснив він.

Мусієнко наголосив, що російсько-українська війна матиме довгострокові наслідки для всього континенту. Уникнути їх можна лише діючи рішуче вже зараз.